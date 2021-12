Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, è amore: lei rompe il silenzio

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli formano una delle coppi più chiacchierate degli ultimi mesi. Il motivo è presto detto: la differenza di età e l’impegno che entrambi sembravano avere con altre persone. I due hanno sempre provato a mantenere grande riservatezza, fuggendo dagli sguardi indiscreti ed evitando di commentare i pettegolezzi. Questa volta, però, a rompere il silenzio ci pensa l’attrice.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio non si nascondono più

Quello tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è un amore nato sul set del film L’ombra del giorno. Fin da subito ha suscitato fin tantissimi pettegolezzi. Le indiscrezioni, a cui pochi credevano, sono ben presto diventate delle conferme, con scatti rubati di teneri baci e le voci di un’imminente convivenza.

Adesso i due non si nascondono più e, addirittura, Benedetta ha deciso di parlare apertamente della sua relazione con Scamarcio, senza tirarsi indietro. E intervistata dal magazine Grazia, ha confermato con Riccardo è amore e ha rivelato che tutto sta procedendo a gonfie vele: “Sì, stiamo bene assieme”.

La Porcaroli è stata poi stuzzicata anche sulla differenza d’età che la separa da Scamarcio e su quella che aveva anche con il suo ex fidanzato Michele Alhaiquee. In entrambi i casi, infatti, si aggira intorno ai 20 vent’anni. Su questa questione, però, ha preferito non dare risposte.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio: la verità sulla convivenza

Dopo aver confermato la relazione con Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli è tornata alla sua estrema riservatezza, tratto che condivide anche con l’attore, e ha preferito non fornire più nessun dettaglio. Si è, però, lasciata sfuggire una parola che sembrerebbe confermare la convivenza con il suo attuale compagno.

Le voci che li vedono condividere una casa, infatti, si sono diffuse velocemente poco dopo l’inizio della loro relazione. Non c’è mai stata, almeno fino questo momento, una conferma o una smentita ufficiale da parte dei due attori. A chi le ha chiesto, però, se lei e Riccardo stanno già vivendo insieme, la Porcaroli ha risposto: “Probabilmente”.

Insomma, una semplice parola che però lascia spazio a ben pochi dubbi. I due, in futuro, si mostreranno più propensi a raccontare il loro amore o preferiranno continuare a viversi lontano dalle telecamere e dal gossip?