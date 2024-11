Francesca Fagnani a Che tempo che fa: “Giambruno contento di venire a Belve, ma non è certo”

Fonte: IPA Francesca Fagnani

Francesca Fagnani sta per tornare con Belve, uno dei programmi più amati del palinsesto Rai: la trasmissione, che mostra luci e ombre dei personaggi che finiscono tra le “grinfie” della giornalista, andrà in onda dal prossimo 19 novembre e promette già colpi di scena. La conduttrice, accolta da Fabio Fazio negli studi di Che tempo che fa, ha parlato di alcuni dei suoi ospiti della nuova edizione, primo fra tutti Andrea Giambruno, con il quale le trattative sono ancora aperte. Ma non solo: Fagnani si è anche lasciata andare a qualche confessione sulla sua vita privata, parlando del compagno Enrico Mentana.

Francesca Fagnani a Che tempo che fa: le trattative con Andrea Giambruno

È quasi tutto pronto per la nuova edizione di Belve, che andrà in onda dal prossimo martedì 19 novembre. Tra gli ospiti più attesi c’è Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni: il suo nome era già stato annunciato da Dagospia, che aveva battuto tutti sul tempo.

Ospite di Fabio Fazio negli studi di Che tempo che fa, Francesca Fagnani ha fatto ritorno sul Nove, proprio dove lo show andò in onda dal 2018 al 2019. È stata l’occasione per anticipare qualche dettaglio della nuova edizione del suo programma, un format ormai rodato che punta sulle zone d’ombra dei personaggi, “molto più affascinanti delle luci. Sono più nascoste, quindi tirarle fuori è affascinante”, ha spiegato.

“Io penso che ne escano meglio di come entrano”, ha aggiunto Fagnani. “Il trattamento funziona perché in qualche modo umanizza”. “Il casting è difficile, spesso gli ospiti cambiano idea, è molto complicata la gestione. All’inizio succedeva sempre che ci chiedessero i tagli”, ha raccontato la giornalista al collega Fazio, aggiungendo che tra gli ospiti di questa stagione potrebbe esserci anche Andrea Giambruno.

“Lui è contento di venire, ma non è certo, le trattative con Mediaset sono ancora in corso” ha spiegato la conduttrice. Fazio dal canto suo non ha perso occasione per fare un po’ di ironia: “Ma quella è l’ultima puntata o ce ne saranno altre?”.

Il rapporto con Enrico Mentana

L’intervista a Che tempo che fa è stata l’occasione per Francesca Fagnani per parlare anche del rapporto con Enrico Mentana. I due sono legati da più di dieci anni ma hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla loro relazione. Solo di rado la giornalista si è lasciata andare a confidenze sulla vita di coppia.

Impossibile infatti non parlare in studio del compagno: “Dopo le maratone Enrico torna più fresco che mai, il contrario di quello che succede dopo le vacanze, che lo distruggono”, ha detto scherzando. La coppia non si è mai sposata, anche perché non è mai stata una priorità: “Per me il matrimonio non è un’esigenza, né un desiderio di realizzazione”, aveva dichiarato in passato la giornalista al settimanale Oggi.

“Mi ha dovuto corteggiare molto“, aveva spiegato parlando del suo compagno. “Almeno un anno e mezzo, perché non ero sicura. Perché non c’è sempre il colpo di fulmine. Alcune persone ti crescono dentro“. E sul tema gelosia, la conduttrice ha confessato di aver spiato in passato il telefono del compagno “ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più“. Lui, dal suo canto, non è geloso: “Ho molti più corteggiatori ora, rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi”.