Anche quest'anno Barbara D'Urso non sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve, la giornalista ha rivelato cosa è successo dietro le quinte

IPA Barbara D'Urso

La nuova stagione di Belve è ufficialmente ripartita e, come sempre, l’attesa per scoprire chi si siederà sul celebre sgabello davanti a Francesca Fagnani è altissima. Tra indiscrezioni, desideri e trattative, si parla da tempo con una certa insistenza di un nome in particolare: quello di Barbara D’Urso, rimasta lontana dalla tv per circa due anni e oggi concorrente a Ballando con le Stelle. Ma anche in questa edizione Carmelita non sarà protagonista del programma cult di Rai2.

Francesca Fagnani chiarisce: “Barbara d’Urso? Non sarà a Belve, almeno per ora”

Ci sarà anche Barbara D’Urso tra gli intervistati di Belve? Ospite di TV Talk su Rai 3, Francesca Fagnani ha raccontato come stanno davvero le cose, con la schiettezza che la contraddistingue: “L’ho invitata a Belve tante volte in passato, non in questa edizione. È molto esposta televisivamente in questo momento, per questo ho ritenuto di non farle arrivare l’invito“.

Un chiarimento che chiude, almeno per ora, le speculazioni. Non si tratta di un “no” definitivo, ma di un semplice rinvio. In fondo, tra due donne forti e dalla personalità così decisa, l’incontro sullo sgabello più temuto della televisione sembra solo rimandato.

Intanto Belve continua a reinventarsi. Questa stagione porta con sé diverse novità: dall’apertura dei casting per persone comuni dopo l’intervista a Rita De Crescenzo, alla partecipazione di Elisa True Crime, che avrà uno spazio nello spin-off dedicato al lato più oscuro delle storie, Belve Crime. E poi, l’attesa presenza fissa di Maria De Filippi, che regala un tocco inedito al format di Rai 2.

Francesca Fagnani, come sempre, osserva, ascolta e sceglie con cura. Per Barbara D’Urso, forse, ci sarà un’altra stagione, un altro momento, un’altra belva da raccontare.

Il ritorno di Barbara D’Urso in televisione dopo l’addio a Mediaset

Barbara D’Urso è tornata in tv dopo due anni d’assenza. Uno stop forzato, imposto praticamente da Mediaset, che ha deciso di non rinnovare il contratto alla conduttrice napoletana dopo tanti di collaborazioni e successi. Per Carmelita un fulmine a ciel sereno, tanto che ancora oggi non ha svelato i reali motivi dietro questo allontanamento. “Un giorno, forse, li spigherò”, ha dichiarato.

Per Barbara non è stato facile trovare posto altrove: pare sia stata anche vittima di un veto, che di fatto le avrebbe bloccato il suo rientro in Rai. Fino a quando non è riuscita a trovare un accordo con Milly Carlucci per partecipare a Ballando con le Stelle. Una scelta “psicologicamente difficile”, ha ammesso la 68enne, abituata fino a non poco tempo fa ad essere la prima donna del piccolo schermo.

Ora questa nuova avventura in coppia con il giovanissimo Pasquale La Rocca, con il quale Barbarella ha trovato una profonda intesa e tanta complicità. Dopo la fine del dancing show il futuro è però ancora tutto da scrivere. Si è parlato della possibilità di condurre un nuovo programma in prima serata su Rai1 o di prendere il posto di Mara Venier a Domenica In nella prossima stagione televisiva ma per il momento non c’è alcuna certezza a riguardo.