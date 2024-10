Belve 2024, quando inizia e chi saranno gli ospiti: “Andrea Giambruno da Francesca Fagnani”

Il giornalista Mediaset sarà tra i protagonisti della prima puntata della nuova edizione di Belve in onda in prima serata su Rai2

È (quasi) tutto pronto per la nuova edizione di Belve, il fortunato talk show condotto in prima serata su Rai 2 da Francesca Fagnani in partenza martedì 19 novembre 2024. Anche questa nuova edizione promette scintille: tra i primi ospiti confermati c’è l’ex compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno.

Il giornalista, che fino a ora è rimasto in silenzio, avrà modo di parlare della sua posizione con i vertici Mediaset, che hanno deciso di non farlo più apparire in video dopo lo scandalo dei fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia.

Belve, quando inizia e gli ospiti della nuova stagione

Non si ha ancora la certezza assoluta, ma stando a quanto riportato da Dagospia il talk show condotto da Francesca Fagnani partirà martedì 19 novembre 2024, con una settimana di anticipo rispetto a quanto riportato dai palinsesti Rai. Quella che sta per iniziare sarà l’edizione più lunga di Belve, visto che il programma andrà in onda per 8 settimane.

Ovviamente gli occhi sono tutti puntati sugli ospiti della fortunata trasmissione di Rai 2, che è pronto a regalarci nuove interviste graffianti. Da qualche settimana circolano voci sui primi personaggi protagonisti del talk show, nomi anticipati dal portale TvBlog.

Secondo il sito Francesca Fagnani potrebbe intervistare Valentino Rossi, che a breve diventerà di nuovo papà. Altro nome attesissimo nello studio di Belve quello di Federica Pellegrini, che dopo l’addio al nuoto si sta buttando anima e corpo in nuove sfide e sta mostrando una nuova versione di sé a Ballando con le stelle.

Le indiscrezioni vorrebbero tra gli ospiti anche Elisabetta Canalis, che fa base negli Stati Uniti ormai da tempo e che potrebbe concedersi un’intervista graffiante sulla sua vita dopo il divorzio dal chirurgo Brian Perri.

Andrea Giambruno ospite della prima puntata di Belve

Tra i nomi che però sta facendo più discutere c’è sicuramente quello di Andrea Giambruno: stando a quanto riportato da Dagospia, l’ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà il primo ospite della nuova stagione di Belve. “Nell’attesa di conoscere il finale della soap di Cologno Monzese, l’ex first gentleman sbarcherà in Rai”, si legge infatti sul portale di Roberto D’Agostino.

Il giornalista si è trincerato nel silenzio dopo lo scandalo dei fuorionda trasmessi da Striscia La Notizia, cercando di attraversare la tempesta senza alimentare ulteriori polemiche. Giambruno da allora non è più apparso in video, anche se cura il coordinamento redazionale di Diario del giorno, programma da lui condotto in precedenza, e alla cui guida oggi c’è il collega Giuseppe Brindisi.

Una posizione che però gli starebbe stretta, visto che le indiscrezioni – smentite prontamente dal suo suo avvocato Annamaria Bernardini De Pace – parlavano della sua volontà di fare causa a Mediaset “per violazione della privacy e diffamazione a mezzo stampa”. Il giornalista avrebbe anche minacciato i vertici dell’azienda chiedendo un aut aut: “O torno in video o mi licenzio”.

L’intervista con Francesca Fagnani potrebbe essere l’occasione per chiarire le sue posizioni con i vertici della rete e parlare di quello scandalo che ha investito sia la sua vita professionale che quella privata, visto che dopo la bomba lanciata da Striscia la premier Meloni ha annunciato la fine della relazione con il compagno.