Domiziano, chi è il figlio di Floriana Secondi e Mirko Santini

Fonte: IPA Floriana Secondi

“Lui è la mia emozione e anche il mio amore più grande”. Così Floriana Secondi parla di Domiziano, suo figlio, con la voce piena di orgoglio e le parole di chi riconosce il valore della fortuna che ha avuto. È difficile raccontare chi sia davvero questo giovane uomo senza partire da lei, la donna che tutti hanno conosciuto grazie al reality show Grande Fratello, ma che dietro l’immagine televisiva nasconde un’anima complessa, generosa e piuttosto istintiva.

Domiziano è nato dalla relazione tra Floriana e Mirko Santini, uomo riservato, lontano dal mondo dello spettacolo e che lei conosceva da bambina. Una figura discreta ma presente, che ha dato al ragazzo radici solide su cui crescere. Il figlio di Floriana Secondi ha vissuto fin da piccolo in un equilibrio delicato tra la notorietà della madre e la necessità di normalità. Crescere sotto lo sguardo pubblico non è mai facile, soprattutto quando si è solo un bambino e si cerca soltanto di capire il mondo.

Chi è Domiziano Santini

Floriana Secondi aveva raccontato che Domiziano era stato più volte vittima di bullismo in passato. Non è facile per un ragazzo portare il peso di una madre celebre, soprattutto se la celebrità non è fatta di palcoscenici istituzionali ma anche verità scomode, che lei non ha mai nascosto. Eppure, fin da piccolo, ha imparato a camminare con la testa alta, anche quando avrebbe voluto abbassarla per la vergogna o la rabbia.

Il figlio di Floriana Secondi non è cresciuto nella bambagia. Ha visto da vicino le difficoltà economiche, ha sentito sulla pelle la durezza di certe parole a scuola, ha avuto accanto una madre che, seppur imperfetta, ha sempre combattuto per lui. Un amore viscerale che negli anni l’ha salvata da se stessa e che oggi è il motore di tutta la sua vita. “Da bambino l’ho portato da un esorcista”, ha raccontato a Belve da Francesca Fagnani, alla quale ha anche spiegato che – nonostante l’affetto che provano l’uno per l’altra – sono molto diversi caratterialmente.

Cosa fa oggi

Ora Domiziano è cresciuto. È un giovane uomo che ha scelto di tenersi lontano dai riflettori, ma che sa bene da dove arriva. Vive la sua adolescenza come tanti suoi coetanei, tra sogni, dubbi, voglia di futuro. Il figlio di Floriana Secondi non ha ancora preso una strada definitiva, ma ha già mostrato una cosa rara per la sua età: una grande maturità di fronte alle difficoltà

Chi lo conosce lo descrive come sensibile, riflessivo, rispettoso. Doti che, forse, derivano proprio da un’infanzia vissuta a contatto con realtà complicate, che lo hanno reso più attento agli altri. Floriana, con la sua spontaneità a tratti dirompente, gli ha di certo insegnato a non aver paura di essere vero. Mirko Santini è stato più volte descritto come l’uomo della sua vita e colui che ha amato di più da sempre. I due si sono conosciuti quand’erano ancora giovanissimi e, nel 2007, hanno coronato il sogno di diventare genitori. “È nato vecchio”, ha raccontato di lui sua madre scherzosamente, definendolo come molto diverso da lei e dal suo carattere.