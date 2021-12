Belen, Natale senza Antonino: le voci di crisi aumentano

Belen, weekend a Roma senza Antonino: spensierata vita da single

C’è ancora aria di crisi fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Secondo le ultime indiscrezioni e indizi emersi su Instagram la coppia potrebbe trascorrere un Natale da separati.

Belen e Antonino in crisi

Ormai da settimane si parla di una crisi fra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese che, dopo la nascita della piccola Luna, si sarebbero inevitabilmente allontanati. Ad alimentare i gossip erano state alcune dichiarazioni via social della showgirl argentina che aveva lasciato intendere di non essere felice. “Resta single finché non trovi quella persona che, insieme, non ha più paura della tempesta perché danzerà con te sotto la pioggia”, aveva scritto, salvo poi smentire categoricamente una possibile rottura con il compagno.

Le difficoltà di Belen e l’amore per Antonino

Dopo la rottura con Stefano De Martino e il grande dolore per la fine del suo matrimonio, Belen sembrava aver trovato la felicità grazie ad Antonino. Dopo i primi mesi felici e l’arrivo di Luna Marì però la coppia ha dovuto affrontare qualche difficoltà. “Antonino è stato paziente perché sono rimasta incinta presto – aveva confidato la Rodriguez qualche tempo fa -, ci siamo goduti cinque mesi come coppia, mi conosce più da incinta che da non incinta”. L’hairstylist aveva confermato: “I figli ti cambiano… Ora è più matura, ho dovuto conoscerla di nuovo”.

Belen e Antonino: Natale separati?

Nonostante le smentite di Belen però si continua a parlare di crisi. Ad alimentare i dubbi il comportamento della showgirl. In questi giorni infatti la Rodriguez ha postato un video che racconta il suo Natale, fra addobbi, alberi e lucine colorate. In una Storia pubblicata su Instagram vediamo fra le tante decorazioni anche tre cuscini rossi. Il primo con scritto Santiago, il secondo dedicato a Luna Marì e il terzo con una grande B di Belen. Nessuna traccia invece di una decorazione per Antonino Spinalbese. Un segnale, forse, che qualcosa nella coppia continua a non funzionare. La showgirl e il compagno potrebbero essersi separati, come già accaduto qualche settimana fa, per riflettere riguardo la loro storia d’amore e prepararsi a fare scelte importanti. Anche se la priorità della Rodriguez, come sempre, restano i figli: la piccola Luna Marì e Santiago.