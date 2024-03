Che fine ha fatto Nevruz

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Conosciuto come Nevruz o Nevruz Joku, Nevruz Maljoku è un noto musicista, attore italiano e cantautore, arrivato al successo grazie alla sua partecipazione a “X Factor”. Nel 2010 Nevruz è arrivato terzo nel noto show, in seguito ha iniziato a collaborare (seguendoli e producendoli) Elio e le Storie Tese.

La carriera di Nevruz

Classe 1984, Nevruz è nato a Caserta ed è cresciuto insieme alla madre nella Bassa modenese. Sin dall’infanzia l’artista ha dovuto affrontare moltissime difficoltà. A due anni il padre, un musicista tzigano, lascia casa, in seguito Nevruz deve affrontare un patrigno violento e vive un’adolescenza segnata dalla perdita di ben tre case a causa del terremoto e di un’alluvione.

Nonostante le numerose difficoltà, continua a portare avanti la sua passione per la musica, componendo e suonando nella scena underground italiana. In questo periodo calca palchi importanti come l’Arezzo Wave, il Jack Daniel’s Live Tour, l’Heineken Jammin’ Festival e il Rock In Roma.

Nel 2006 vince con i Water in Face all’Arezzo Wave e all’Heineken Jammin’ Festival, incontrando band internazionali come i Metallica e i Depeche Mode. Nel 2010 prende parte a “X Factor” e ottiene il terzo posto. Lo stesso anno esce l’album “Tra l’Amore e il male”, poco dopo inizia a collaborare con Elio, conosciuto a “X Factor”.

Terminata la sua esperienza nel talent, Nevruz inizia ad appassionarsi all’esplorazione vocale e al canto armonico. Inizia dunque un percorso di approfondimento con insegnanti di grande livello come Raffaello Regoli. Nel 2012, dopo il terribile terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna, organizza il celebre Zona Rossa Rock Festival con lo scopo di ricostruire alcuni centri culturali in Emilia. Allo show prendono parte diversi artisti della scena underground.

In seguito va in onda su Sky Uno, Nevruzland, lo speciale dedicato al disco “La Casa e gli Spiriti Perduti”. Mentre nel 2013 Nevruz si dimostra talentuoso anche come attore, partecipando allo spettacolo teatrale Kurt Weill Songs.

Nel 2014 inoltre è nel cast del film “Sexy Shop” di Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini, dove recita nei panni di un trafficante di bambole gonfiabili con Ivan Cattaneo e Sir Oliver Skardy. Nello stesso anno pubblica “La Protesta”, brano scritto come risposta per la mancata partecipazione a Sanremo Giovani.

Poliedrico e talentuoso, Nevruz ha collaborato come selezionatore per le etichette discografiche, partecipando ai provini per concorsi nazionali e talent. L’ultimo singolo, intitolato “L’Alieno”, è apparso nel 2023, ricevendo un’ottima accoglienza.

Nevruz, la discografia

Album

2010 – Tra l’Amore e il Male

2012 – La Casa e gli Spiriti Perduti

2018 – Il Mio Nome è Nessuno

Singoli

2014 – La Protesta

2016 – L’Immigrato

2016 – Sembra Impossibile (con Johnson Righeira)

2017 – …Stupendo

2018 – Andromeda (e si Tinge di Blu)

2019 – Ma la Testa

2020 – Quello che mi hai Insegnato

2022 – Disperato Erotico Stomp

2023 – L’Alieno

Nevruz, i programmi

Televisione

2010 – X Factor

2012 – Nevruzland

Teatro

2013 – Kurt Weill Songs (2013) – attore

Filmografia

2014 – Sexy Shop come attore

2021 – Tornatore’s Way (come attore e compositore)

Riconoscimenti