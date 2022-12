Beatrice Quinta, la prima provocazione dopo “X Factor” su Instagram

È stata senza dubbio uno dei personaggi di punta dell’ultima edizione di X Factor, non solo per l’innegabile talento, ma anche per la sua grande capacità di tenere il palco. Beatrice Quinta, che si è classificata in seconda posizione dopo i Santi Francesi, è un’artista, nell’accezione più ampia del termine. Ora ha deciso di lanciare una provocazione su Instagram con un video che – inutile dirlo – ha fatto il giro del web.

Beatrice Quinta, il video con cui provoca su Instagram

Beatrice Quinta ci ha abituato, già durante la sua avventura a X Factor, a look particolari e che hanno lasciato il segno, ma nel suo ultimo brevissimo video su Instagram ha superato se stessa. Infatti la si vede camminare nella metropolitana con indosso una pelliccia rosa con collo azzurro, così come gli stivali cuissardes. A completare l’outfit degli occhiali dalle lenti scure.

Beatrice cammina, mentre in sottofondo si sente il singolo che ha lanciato nel corso del talent. Intanto sul binario arriva il treno della metropolitana e lei si toglie la pelliccia rivelando la nudità. L’immagine è stato censurata, ma l’effetto finale del video è quello di un corpo senza veli. La cantante ha aggiunto una didascalia che è una citazione tratta dalla canzone: “Io che prendo la metro e vengo da te”.

Una provocazione che ha scatenato i commenti, tra chi ha applaudito il gesto, a chi invece non ha apprezzato. Inoltre non ci è dato sapere quanto il video sia vero, se realizzato in studio, oppure girato nella metro con una tutina color carne a celare il corpo. Ma senza dubbio l’obiettivo, quello di far parlare di sé, è stato centrato. Del resto tutto il percorso artistico di Beatrice all’interno di X Factor è stato all’insegna della musica, ma anche di look particolari e di brani interpretati con il suo piglio graffiante.

Beatrice Quinta, il suo percorso (favoloso) a X Factor

I Santi Francesi hanno convinto tutti, ma la vera rivelazione di X Factor sono state le donne. Tra loro Beatrice Quinta che, a poche ore dalla finale, era indicata dagli altri concorrenti come la più papabile vincitrice. Il suo percorso all’interno del talent show è stato in continua ascesa complice il perfetto mix di talento, grinta e sensualità che ha saputo conquistare tutti: uomini e donne. E ha portato uno dei giudici, Rkomi, a dichiararsi dopo una sua esibizione. Ma tra i due poi come è andata? In un nulla di fatto, ma quella che è nata è – senza dubbio – una star.

Perché Beatrice è già una stella, provocante e provocatoria, sensuale ma anche ironica, ha conquistato grazie a quel fattore x che la trasmissione promette di portare sul palco. E lo fa a ragione, se si pensa che proprio da lì hanno trovato la strada per il successo i Maneskin.

E fuori da X Factor Beatrice Quinta continua con la sua strada, anche con un video Instagram che ha suscitato commenti benevoli, ma non solo. Proprio come una vera diva. Sogni per il futuro? Quelli per il momento li tiene per sé: “Perché si è avverato fino adesso tutto quello che ho sognato? – ha detto -.Perché l’ho tenuto per me. Quindi non dico cosa già sto sognando ma spero che quello che sogno di fare sia all’altezza della mia fantasia”.

