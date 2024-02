Angelina Mango, quanto è alta e perché indossa le scarpe col plateau

Fonte: Getty Images Angelina Mango

Quanto è alta Angelina Mango? L’ex allieva di Amici, oggi tra le giovani cantanti più seguite e stimate del panorama musicale italiano, non svetta per la sua altezza che è di circa 160 cm. Anche per questo motivo la figlia di Mango e Laura Valente indossa spesso scarpe col plateau: un modo per recuperare qualche centimetro ma anche per creare outfit originali e stilosi, che non passano inosservati. Angelina non si distingue solo per la sua musica innovativa e moderna ma anche per uno stile fresco e accattivante, che cattura l’attenzione delle sue fan e non. Basti pensare che i jeans cargo sfoggiati durante la sua prima intervista a Verissimo sono andati velocemente sold out.

Lo stile di Angelina Mango

Angelina Mango vuole comunicare un messaggio di libertà, girl power e grinta attraverso le sue canzoni ma anche tramite i suoi look. Lo stesso farà al Festival di Sanremo 2024, dove gareggerà con la canzone La noia, come annunciato a Tv Sorrisi e Canzoni: “Spero di essere sincera e libera d’indossare quello che mi pare, quello che arriva alle ragazze che non si vestono in un certo modo: voglio che arrivi libertà in tutte le sue accezioni. Coprirsi o scoprirsi, non aver paura degli sguardi altrui o di sé”.

In precedenza, durante un concerto ai Magazzini Generali, l’interprete di Che t’o dico a fa ha precisato: “Non mi vergogno di niente, di vestirmi come mi pare, di amare”.

Fonte: IPA

La beauty routine di Angelina Mango

A Vogue Angelina Mango ha pure svelato la sua beauty routine: prima una spruzzata di spray tonico idratante per creare una tela bianca e morbida che prepara la pelle a ricevere il resto dei prodotti, poi passa all’applicazione di un siero per pelle mista a base di acidi AHA-BHA. Siero dall’azione esfoliante perché tende a preferire una sensazione asciutta sul viso, soprattutto se applica molto make-up, come nel caso del trucco da tour. Angelina salta il passaggio della crema idratante appunto per evitare l’effetto troppo luminoso sul viso, ma non rinuncia alla crema contorno occhi, per chi come lei non dorme molto tra prove e tour.

Fondamentali primer e balsamo labbra. Angelina Mango ama truccare molto gli occhi, per questo fa un uso abbondante di eyeliner, sia sulla rima esterna che nell’interno dell’occhio creando un cat-eye affusolato e nero in grado di durare sicuramente tutto il giorno. Dopo aver applicato abbondante mascara, si passa al trucco del viso: fondotinta, correttore e un lip gloss messo al posto del blush e sulle labbra, per uniformare gote e labbra.