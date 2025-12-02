Sanremo Giovani, chi si sfida nella quarta puntata e dove vederlo

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Gianluca Gazzoli conduce la quarta puntata di "Sanremo Giovani"

Gianluca Gazzoli torna alla guida della quarta puntata di Sanremo Giovani. Dalla storica Sala A di via Asiago, a Roma, la puntata di questa sera, martedì 2 dicembre, si fa sempre più importante: è infatti l’ultima possibilità per i ragazzi e le ragazze in gara di poter ottenere un pass per la semifinale della competizione.

Questo quarto appuntamento è infatti l’ultimo prima della serata semifinale e, ovviamente, della finalissima programmata per il 14 di dicembre.

“Sanremo Giovani”, chi si sfida nella quarta puntata

Quarta e ultima puntata di qualificazioni quella di stasera, 2 dicembre, sul palco di Sanremo Giovani. Gianluca Gazzoli accoglie sul palco sei nuovi artisti pronti a convincere la Commissione di avere tutte le carte in regola per rientrare tra i semifinalisti dello show e, magari, di avere la grinta necessaria per far parte delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

Un momento decisivo, che per molti rappresenta un’opportunità artistica, ma anche la possibilità di portare la propria musica fuori dai social e dai piccoli palchi e di misurarsi con un contesto che ha lanciato tantissime carriere.

A sfidarsi in tre manche dirette saranno Eyeline con Finché dura, Jeson con Inizialmente tu e Occhi con Ullullà.

A completare il sestetto troviamo Principe col brano Mon Amour, Seltsam con Scusa mamma e Senza CRI con il singolo Spiagge. Sei stili diversi, sei modi di raccontarsi, sei identità musicali che mostrano quanto la scena emergente italiana sia ricca di influenze e nuove narrazioni.

A valutarli, come sempre, sarà la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Al loro fianco anche i “giurati fuori onda”: Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo, e Claudio Fasulo, vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time.

“Sanremo Giovani”, come prosegue la sfida

Il percorso dei ragazzi di Sanremo Giovani verso il Festival è alle battute finali. Dopo aver scelto 9 semifinalisti nelle prime tre puntate, questa serata è decisiva: i 3 concorrenti scelti nelle prove dirette concludono infatti la rosa dei semifinalisti pronti a giocarsi il tutto e per tutto il 9 dicembre.

Da lì, il cerchio si stringerà ancora: solo in sei accederanno alla serata conclusiva di Sarà Sanremo, il 14 dicembre su Rai 1. È in quella finale che verranno scelti gli artisti destinati a salire sul palco del Teatro Ariston: un obiettivo che per chi sogna la musica resta uno dei traguardi più importanti e simbolici della propria carriera.

Nel frattempo, Carlo Conti ha svelato anche i 30 Big del Festival di Sanremo 2026: un percorso separato da quello dei Giovani, ma che sta già scaldando il pubblico e alimentando la curiosità su tutto quello che succederà nei prossimi mesi.

Quando e dove vedere “Sanremo Giovani”

Il quarto appuntamento con le sfide di Sanremo Giovani è programmato per la seconda serata di martedì 2 dicembre. Il programma può essere seguito su Rai2, su Rai Play e in diretta anche su Rai Radio2. Inoltre, su Rai Play è possibile recuperare in qualsiasi momento le puntate con le sfide precedenti.

