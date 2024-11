Sanremo Giovani, Alex Wyse passa il turno: gli altri semifinalisti della terza puntata

Fonte: IPA Alex Wyse semifinalista di "Sanremo Giovani 2024"

Continua la competizione tra i giovani talenti che puntano a entrare nelle Nuove Proposte di Sanremo 2025. La terza puntata di Sanremo Giovani condotta da Alessandro Cattelan, padrone di casa di questa edizione, ha decretato altri tre semifinalisti.

Un traguardo importantissimo che, oltre a stringere la rosa dei talenti, chiude la penultima puntata avvicinando i ragazzi e le ragazze all’attesissima finale. A passare il turno, questa volta, Bosnia, Arianna Rozzo e Alex Wyse, cantante noto per la sua partecipazione ad Amici.

“Sanremo Giovani”, Alex Wyse passa in semifinale

24 talenti, una serie di selezioni faccia a faccia e la consapevolezza che solo 12 di loro passeranno alla semifinale. Il viaggio di Sanremo Giovani continua sotto l’attenta conduzione di Alessandro Cattelan che, anche in questa terza puntata, ha lasciato spazio a sei artisti pronti a mostrare il proprio talento alla Commissione e al pubblico.

Proprio come nelle scorse puntate, le sfide hanno messo alla prova 3 coppie di artisti, e solo tre di loro hanno potuto gioire del passaggio alla semifinale programmata per il 10 dicembre.

Tra i cantanti che hanno passato il turno svetta il nome di Alex Wyse, già molto conosciuto all’interno del giovane panorama musicale. Alessandro Rina, questo il nome di battesimo, ha infatti partecipato all’edizione del 2022 di Amici di Maria de Filippi.

Un’avventura che gli ha permesso di lavorare a canzoni come Sogni al cielo, Ammirare Tutto e Senza Chiedere Permesso, canzone scritta da Michele Bravi.

Dopo la finale del talent, dove aveva portato Non Siamo Soli, pubblica il suo primo EP. Non è la prima volta che Alex Wyse partecipa a Sanremo Giovani: in questa terza puntata di ha passato il turno con Rockstar, un pezzo che parla di libertà che gli ha permesso di avere la meglio su Nicol.

Chi sono Bosnia e Arianna Rozzo

Oltre a quella tra Nicol e Alex Wyse, la commissione formata da da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, oltre ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha dovuto giudicare la sfida tra Giin e Arianna Rozzo e quella tra i Cosmonauti Borghesi contro Bosnia.

Nella manche tra Giin e Arianna Rozzo passa il turno Arianna, ragazza nata a Caserta e cresciuta tra Napoli e Bergamo che ha coltivato l’amore per la musica fin da bambina. Dopo aver partecipato ad alcuni concorsi canori, nel 2021 ha pubblicato La teoria del caos, il suo primo inedito. Entra alla semifinale di Sanremo Giovani grazie alla sua J’adore, un brano che racconta la città di Napoli.

Insieme a lei e Alex Wyse rivedremo in semifinale anche Bosnia, producer, rapper e cantante napoletano che nella sfida contro i Cosmonauti Borghesi ha portato Vengo dal Sud, una canzone che racconta la moderna emigrazione, tra italiano e napoletano.

I prossimi passi di “Sanremo Giovani 2024”

I tre nuovi semifinalisti si aggiungono ai 6 delle due puntate precedenti, Tancredi, Mew, Mazzariello, Selmi, Settembre e Grelmos. Ora, non resta che aspettare la quarta e ultima puntata delle selezioni, prevista il 3 di dicembre, che decreterà gli ultimi tre artisti in semifinale prevista per il 10 di dicembre.

Alla puntata conclusiva del 18 dicembre in prima serata su Rai 1, infatti, accederanno soltanto 6 di loro, oltre a 2 talenti scelti tra quelli di Area Sanremo.