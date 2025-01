Chi è Alex Wyse, il cantante tra le nuove proposte di Sanremo 2025

Fonte: IPA Alex Wyse

Tra i quattro concorrenti che quest’anno si contenderanno il titolo di vincitore tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo c’è anche Alex Wyse.

Il giovane cantante, già noto al pubblico grazie alla sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi, è pronto a salire sul prestigioso palco dell’Ariston con il suo brano Rockstar. Ma quali sono i momenti più significativi del suo percorso che lo hanno condotto fino a questa competizione amata da milioni di italiani?

Chi è Alex Wyse

Alex Wyse, nome d’arte di Alessandro Rina, è un cantautore italiano nato a Como nel 2000. Fin da piccolo dimostra una grande passione per la musica e il cantautorato, due elementi che lo porteranno a intraprendere un percorso artistico ben definito.

La sua sete di conoscenza e la voglia di crescere lo spingono a trasferirsi a Londra per studiare presso il BIMM Music Institute. Durante il suo soggiorno nella capitale britannica, Alex affina le sue abilità di compositore e interprete, scrivendo brani che iniziano a delineare il suo stile musicale.

Dopo aver conseguito il diploma, decide di tornare in Italia, dove nel 2022 viene selezionato per partecipare ad Amici, il celebre talent show di Maria De Filippi. Qui ha l’opportunità di mostrare il suo talento al grande pubblico, grazie al supporto dei coach e delle sfide settimanali. Durante il programma, si fa notare con brani come Tra Silenzi (Roma), Ammirare Tutto, Accade e Senza Chiedere Permesso.

Alex arriva fino alla finale, dove presenta il brano Non Siamo Soli, classificandosi al quarto posto. Questa esperienza rappresenta un trampolino di lancio che gli permette di consolidare la sua carriera.

Dopo l’esperienza televisiva, Alex pubblica il suo primo EP e, nel novembre 2022, lancia il suo primo album intitolato Ciò che abbiamo dentro. Questo progetto contiene brani intensi e riflessivi come Mano ferma e Dire fare curare, quest’ultimo realizzato in collaborazione con Sophie and The Giants.

La sua carriera continua a crescere con una serie di singoli, tra cui Un po’ di te e La mia canzone per te, scritto insieme a Ermal Meta. Nel 2024, Alex si dedica anche al suo primo tour, A Night with Alex Wyse, che lo porta a esibirsi dal vivo in diverse città italiane, tra cui Milano, Torino, Roma e Bari, raccogliendo il calore e l’entusiasmo dei fan.

Alex Wyse al “Festival di Sanremo 2025”

Il 2024 è stato un anno ricco di traguardi per Alex, culminato con la selezione per Sanremo Giovani grazie al brano Rockstar. La canzone, come raccontato dallo stesso artista, “Dipinge la libertà come una fantasia, una condizione fragile e irraggiungibile, legata alla ricerca di sé stessi e alla fuga dai vincoli emotivi”.

Il testo esplora l’idea che vivere come una rockstar rappresenti un viaggio verso la libertà interiore, affrontando errori, crescita personale e i sentimenti che caratterizzano la vita. Questo messaggio profondo ha conquistato la commissione musicale del Festival, che ha deciso di includere Alex tra i partecipanti ufficiali delle Nuove Proposte di Sanremo 2025.

Con il suo talento e la sua determinazione, Alex Wyse si prepara quindi a vivere un’esperienza unica che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nella sua carriera artistica trasmettendo dal palco dell’Ariston: “il concetto di libertà per quella che è: essere noi stessi rispettando gli altri e inseguire quello che vogliamo, perché non conta partecipare, vincere o perdere, ma quello in cui crediamo”.