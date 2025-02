Sanremo 2025, i finalisti delle Nuove Proposte sono due ex volti dei talent show

Fonte: Getty Images Alessandro Cattelan e Carlo Conti a Sanremo 2025

La gara delle Nuove Proposte si avvia verso la sua naturale conclusione: giovedì 13 febbraio verrà eletto il vincitore di quest’anno. Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha deciso di reintrodurre la Sezione Giovani del Festival di Sanremo, dopo che era stata tolta prima da Claudio Baglioni nel 2019 (meccanismo che ha di fatto favorito all’epoca la vittoria dello sconosciuto Mahmood). Anche Amadeus aveva reintrodotto il contest nei primi tre anni delle sue edizioni per poi eliminarla definitivamente nel 2023 e nel 2024. Tornando a quest’anno, a cercare un posto al sole ben quattro concorrenti: Alex Wyse, Vale Lp & Lil Jolie, Maria Tomba e Settembre.

Sanremo 2025, chi sono i cantanti finalisti delle Nuove Proposte

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2025, in onda su Rai1 mercoledì 12 febbraio, sono stati eletti i due finalisti delle Nuove Proposte. Il primo è Alex Wyse, che con la sua Rockstar ha vinto la sfida contro Vale Lp & Lil Jolie. “Sono emozionato, grazie”, ha detto il giovane cantante il cui vero nome è Alessandro Rina. Wyse è noto per la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2021, dove si è dovuto accontentare di un quarto posto.

Alex utilizza nel suo brano l’immagine della rockstar come metafora della libertà. Dal potersi liberare dalla pressione di dover essere perfetti, al convincersi che “non facciamo solo sbagli”, non esistono più “rockstar”. Hanno lavorato alla canzone Francesco Facchinetti, Matteo Leva e il producer Ole.

L’altro finalista delle Nuove Proposte di Sanremo 2025 è Settembre, che con la sua Vertebre ha battuto Maria Tomba. Andrea Settembre, questo il suo vero nome completo, ha già partecipato in passato ad alcuni programmi televisivi, come The Voice e X Factor.

