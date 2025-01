Chi sono Vale LP e Lil Jolie, le cantanti tra le Nuove Proposte di Sanremo 2025

Fonte: IPA Vale LP e Lil Jolie

Due artiste, due percorsi diversi ma intrecciati, legati da una profonda amicizia e da una visione comune: Vale LP e Lil Jolie sono il volto fresco della musica italiana, pronte a portare la loro energia sul palco del Festival di Sanremo 2025 tra le Nuove Proposte. Entrambe hanno trovato un trampolino di lancio nei talent show, esperienze che hanno dato forma alla loro identità artistica e segnato tappe fondamentali delle loro carriere.

Chi sono Vale LP e Lil Jolie

Vale LP, pseudonimo di Valentina Sanseverino (Napoli, 1999), ha iniziato a condividere la sua musica nel 2018 pubblicando demo su Soundcloud, ma la vera svolta arriva nel 2021, quando conquista il pubblico partecipando a X Factor. Con il suo inedito Cherí entra ai Live Show, sotto la guida di Emma Marrone, che ne riconosce il talento unico e l’attitudine diretta e autentica.

Da lì, la cantante costruisce un percorso musicale che combina elementi hip hop, R&B, soul e cantautorato, fino alla pubblicazione, nel 2024, del suo primo album Guagliona. Tra i brani del disco spicca la collaborazione con Lil Jolie nel singolo omonimo, che celebra il loro legame musicale.

Anche Lil Jolie, nome d’arte di Angela Ciancio (Caserta, 2000), ha trovato nella musica un modo per esprimere la sua identità unica. Dopo essersi fatta notare con collaborazioni nella scena urban e hip hop (Carl Brave, Ketama126), pubblica nel 2022 l’EP Bambina, dove il brano Soliloquio la vede già lavorare con Vale LP.

La sua carriera decolla definitivamente nel 2023 grazie alla partecipazione ad Amici, talent di Maria De Filippi dove conquista il pubblico fondendo cantautorato tradizionale, rock, elettronica e influenze pop francesi. Conclusa l’esperienza televisiva, Lil Jolie pubblica l’EP La Vita Non Uccide, che esplora temi personali con uno stile maturo e originale.

Il loro incontro non è stato solo professionale, ma anche umano. Unite dalla voglia di raccontare storie autentiche, Vale LP e Lil Jolie hanno trasformato la loro amicizia in un progetto musicale congiunto, che le porta ora sul palco di Sanremo Giovani con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore. Un progetto che non si ferma al Festival, ma che guarda al futuro con un album condiviso in lavorazione.

Vale LP e Lil Jolie tra le Nuove Proposte di “Sanremo 2025”

Un duo di voci pronto a partecipare al Festival di Sanremo come concorrente singolo quello composto da Vale LP e Lil Jolie. Le due cantanti, che hanno passato le tappe della competizione di Sanremo Giovani con il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, sono pronte per riproporlo sul palco del Teatro Ariston cercando di ricreare la stessa emozione trasmessa durante la gara condotta da Alessandro Cattelan.

La canzone in gara, come raccontato dalle stesse cantanti, è un messaggio di amore consapevole e della necessità di un’educazione sentimentale che, oggi, appare sempre più importante: “Il bisogno che c’è ancora oggi di educare alle emozioni, di educare la gente a capire che occorre rispettare i sentimenti degli altri. Non è più come prima, noi ragazzi ci accingiamo a vivere in una maniera nuova le relazioni (purtroppo non tutti, ci sono ancora dei problemi) rispetto ai nostri genitori. E in questo senso i ruoli sono limitanti” ha spiegato Vale LP in un’intervista.

Un messaggio di consenso e gentilezza che le due cantanti sperano di veicolare anche alle generazioni più anziane, per avvicinarle a un concetto importante e quanto più attuale.