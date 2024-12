Sanremo Giovani, Angelica Bove passa il turno: la lista degli artisti in semifinale

Fonte: IPA Angelica Bove tra i semifinalisti di "Sanremo Giovani 2024"

L’ultimo step che divide gli artisti dalla tanto attesa semifinale di Sanremo Giovani ha decretato gli ultimi tre semifinalisti che potranno provare a entrare all’interno della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025.

Una gara che, ancora una volta, ha visto salire sul palco giovani talenti pronti a incantare pubblico e commissione con i loro pezzi. Tra i cantanti che sono riusciti a passare quest’ultimo turno c’è anche Angelica Bove, voce conosciuta durante l’edizione 2023 di X Factor.

“Sanremo Giovani”, gli ultimi semifinalisti

La quarta puntata di Sanremo Giovani, competizione che mira a scegliere i giovani talenti che formano le Nuove Proposte di Sanremo 2025, ha decretato i 3 ultimi artisti che prenderanno parte alla semifinale.

Uno step denso di tensione per i ragazzi e le ragazze sul palco, consapevoli che quell’unica performance avrebbe decretato il proseguo di un percorso verso il teatro Ariston o il loro abbandono della gara. Durante la serata, come sempre, Alessandro Cattelan ha fatto gli onori di casa insieme alla giuria che ha ascoltato e decretato i giovani meritevoli della semifinale del 10 dicembre.

A sfidarsi in un uno contro uno, questa volta, sono stati Vale LP e Lil Jolie contro Orion, Angelica Bove in un faccia a faccia con Sea John e, infine, Questo e Quello con Dea Culpa.

Ad avere la meglio, nel corso delle tre manche, sono state Vale LP e Lil Jolie, con la loro canzone intitolata Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore, Questo e Quello con Bella balla e Angelica Bove con la sua La nostra malinconia.

Chi sono Angelica Bove, Questo e Quello e Vale LP e Lil Jolie

I fan di X Factor, proprio come è accaduto per alcuni artisti nelle precedenti puntate di Sanremo Giovani, avranno notato che il nome di Angelica Bove non è nuovo al giovane panorama musicale. La cantante è infatti stata tra le concorrenti dell’edizione 2023 del talent di Sky.

Originaria di Roma, Angelica ha sempre avuto un’incredibile passione per il canto e la musica, e pur non avendo mai preso lezioni, è stata in grado di incantare il pubblico di X Factor e di convincere i giudici entrando nella squadra di Ambra Angiolini. La cantante ha vinto l’accesso alla semifinale di Sanremo Giovani portando sul palco La nostra malinconia, un brano che ha voluto commentare spiegandone il significato: “L’ironia mi ha sempre accompagnata, soprattutto nei momenti tosti, quando potevo facilmente dimenticarmi di lei”

Fonte: IPA

Anche Vale LP è stata concorrente del talent: nel 2021, insieme alla coach Emma Marrone ha imparato a farsi conoscere per poi continuare una carriera che ha incontrato la voce di Lil Jolie, concorrente di Amici 2023. Entrambe originarie di Caserta, le due si sono presentate insieme sul palco di Sanremo Giovani convincendo la giuria e aggiudicandosi la semifinale.

Stesso verdetto anche per Questo e Quello, duo genovese formato dai 20enni Francesco Mannella e Stefano D’Angelo. I due hanno iniziato una collaborazione suonando all’interno dei locali e ora, passano alla semifinale con Bella balla: un brano dinamico caratterizzato da musicalità dance perfette per ballare.

La lista completa dei semifinalisti di “Sanremo Giovani 2024”

Terminate le sfide uno contro uno, la giuria composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, oltre ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha ufficialmente decretato i 12 semifinalisti.

La semifinale del 10 di dicembre vedrà quindi sul palco Tancredi, Mew, Mazzariello, Grelmos, Settembre, Selmi, Alex Wyse, Bosnia, Arianna Rozzo, Angelica Bove, Questo e Quello, Vale Lp e Lil Jolie. Gli artisti dovranno competere in sei sfide dirette e i vincitori accederanno alla finalissima del 18 dicembre programmata per la prima serata di Rai1 con la doppia conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan.