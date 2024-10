Sanremo Giovani, 46 gli artisti ammessi alle audizioni (anche ex Amici)

Sono in 46 gli artisti ammessi alle audizioni di Sanremo Giovani, in programma il prossimo 23 ottobre a Roma: tutto per entrare nelle Nuove Proposte di Sanremo

Fonte: IPA Carlo Conti e Alessandro Cattelan conducono la finale di Sanremo Giovani

Si sono presentati in 564 alle selezioni per Sanremo Giovani e, alla fine, 46 di loro sono stati ammessi alle audizioni. Lo ha deciso la commissione musicale presieduta da Carlo Conti, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Da questi soltanto in 4 potranno accedere alla categoria delle Nuove Proposte, reintrodotta in questa edizione della kermesse canora più longeva d’Italia per consentire alle nuove leve della musica di calcare il palcoscenico del Teatro Ariston.

I 46 artisti che si sfideranno alle audizioni per Sanremo Giovani

Come preannunciato dal nuovo regolamento di Sanremo Giovani, i primi 46 artisti selezionati dalla commissione presieduta da Carlo Conti e formata da Claudio Fasulo, Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time, Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, si esibiranno nelle audizioni live il prossimo 23 ottobre a Roma. Tra questi anche qualche nome già noto al pubblico, proveniente sia da X Factor che dalla scuderia di Amici di Maria De Filippi:

Aaron – Grandine;

– Grandine; Alex Wise – Roskstar;

– Roskstar; Angelica Bove – La nostra malinconia;

– La nostra malinconia; Angie – Scorpione;

– Scorpione; Arianna Rosso – J’adore;

– J’adore; Befire – Naftalina;

– Naftalina; Bosnia – Vengo dal sud;

– Vengo dal sud; Cainero – Aria;

– Aria; Caleydo – Banlieue;

– Banlieue; Ciao Sono Vale – Una nuvola mi copre;

– Una nuvola mi copre; Cosmonauti Borghesi – Aurora tropicale;

– Aurora tropicale; Dea Culpa – Nuda;

– Nuda; Giin – Tornare al mare;

– Tornare al mare; Giorgio Galimberti – Milano;

– Milano; Grandine – Sayonara;

– Sayonara; Grelmos – Flashback;

– Flashback; Heartman – Inguaribile romantico;

– Inguaribile romantico; Helen Aria – Affogo nell’alba;

– Affogo nell’alba; Leimannoia – Virginia;

– Virginia; Lysa – Soli per errore;

– Soli per errore; Martina – Tu salvami il cuore;

– Tu salvami il cuore; Martina Attili – Eva e Adamo;

– Eva e Adamo; Martina Beltrami – Scappi da me;

– Scappi da me; Mazzariello – Amarsi per lavoro;

– Amarsi per lavoro; Mew – Oh my god;

– Oh my god; Moska Drunkard – Trinacria;

– Trinacria; Nahaze – Titoli di coda;

– Titoli di coda; Nicol – Come mare;

– Come mare; Orion – Diamanti nel fango;

– Diamanti nel fango; Orlvndo – La prima volta che ci incontrammo;

– La prima volta che ci incontrammo; Principe – Camilla!;

– Camilla!; Questo e quello – Bella balla;

– Bella balla; Rea – Cielo aperto;

– Cielo aperto; Samuele Di Nicolò – Non tornare più;

– Non tornare più; Sea John – Se fossi felice;

– Se fossi felice; Selmi – Forse per sempre;

– Forse per sempre; Settembre – Vertebre;

– Vertebre; Sickteens – Due sigarette;

– Due sigarette; Sidy – Tutte le volte;

– Tutte le volte; Silvia Carrino – Fai pace con me;

– Fai pace con me; Synergy – Fiamma;

– Fiamma; Tancredi – Standing Ovation;

– Standing Ovation; Cale LP e Lil Jolie – Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore;

– Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore; Ventitrevoltemario – Gocce;

– Gocce; Wax – 7 vite;

– 7 vite; Yans, Fulgur & Kunai – Mary.

Come funziona e quando va in onda Sanremo Giovani

Il primo step sono, appunto le audizioni che si svolgeranno dal vivo a Roma il prossimo 23 ottobre, nella Sala A di via Asiago. Da queste prime audizioni vengono selezionati 24 dei 46 artisti sopraelencati, sia gruppi che singoli, pronti per sfidarsi ai “gironi eliminatori” nel corso delle prime quattro puntate di Sanremo Giovani, in onda in seconda serata su Rai 2 e condotte da Alessandro Cattelan. Appuntamento il 12, 19, 26 novembre e il 3 dicembre.

Sempre la commissione musicale, nel corso di ogni puntata, deve scegliere i 12 finalisti che si contenderanno la semifinale del 10 dicembre, anche questa live su Rai 2 e, mediante il meccanismo delle sfide dirette, sei di questi insieme ai due provenienti da Area Sanremo accederanno alla finalissima del 18 dicembre. Stavolta in diretta su Rai 1, i telespettatori potranno vedere in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, chi sono i quattro artisti ad accedere alle Nuove Proposte e, quindi, dritti in gara con i Big al Festival di Sanremo 2025.