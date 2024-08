Fonte: IPA Carlo Conti

È stato ufficialmente pubblicato il nuovo regolamento di Sanremo 2025, l’edizione condotta da Carlo Conti dopo i cinque Festival di Amadeus. Il ritorno di Conti ha segnato delle novità importanti, a partire dal numero di Big in gara, che è minore rispetto al 2024 (30 contro 24), ma soprattutto vede il ritorno delle Nuove Proposte e novità anche per quanto riguarda la votazione. La 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo è in programma dall’11 al 15 febbraio 2025.

Il regolamento della 75esima edizione del Festival di Sanremo

Nell’era post Amadeus, la Rai ha scelto un volto noto per Sanremo, un conduttore misurato e che ha già alle spalle tre conduzioni del Festival, dal 2015 al 2017: Carlo Conti. Online da martedì 20 agosto 2024, il regolamento del Festival di Sanremo vede alcune novità importanti, come il ritorno delle Nuove Proposte, ovvero 4 artisti in gara che si contenderanno il titolo. Saranno invece 24 i Big in gara.

C’è una novità anche per le votazioni della serata delle Cover, che non influirà sulla vittoria finale, ma determinerà unicamente la Cover vincitrice. Invece, nella serata finale, quando di consueto si riapre la votazione sui finalisti, i voti che hanno già ricevuto fino a quel momento non saranno azzerati. La Giuria delle Radio, invece, è stata confermata.

Il sistema di votazione di Sanremo 2025

Nel regolamento di Sanremo 2025 vengono prese in analisi le votazioni per ciascuna serata. La prima, ovvero l’11 febbraio 2025, un martedì, vede l’esibizione dei 24 Big in gara e a votare saranno la Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Segue la seconda serata, mercoledì 12 febbraio, in cui si esibiscono unicamente 12 Campioni: in questo caso a votare sono il pubblico, mediante il Televoto, e la Giuria delle Radio. Il peso è al 50%. Il meccanismo è lo stesso per la terza serata di giovedì 13 febbraio. Le nuove proposte si sfideranno mercoledì e giovedì, e saranno individuati due finalisti.

La quarta serata di venerdì 14 febbraio è, come da tradizione, dedicata alle Cover: a votare il pubblico con il televoto, la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e la Giuria delle Radio, con un peso del 34, 33 e 33%. In questa serata si svolge anche la finale della categoria Nuove Proposte, con i due artisti che sono arrivati in finale. Il sistema di voto è lo stesso di quello delle Cover, con la medesima percentuale.

Il gran finale di Sanremo 2025, che è previsto per sabato 15 febbraio, vede naturalmente l’esibizione dei 24 Big in gara. Il risultato della prima votazione andrà a sommarsi con quelli della prima, della seconda e della terza serata. Le prime cinque posizioni in classifica, inoltre, saranno mostrate al pubblico, ma senza l’ordine di piazzamento.

Carlo Conti, le novità del suo Sanremo

Un regolamento che mette la musica al centro di tutto, le canzoni e la ricerca di nuovi talenti, come riportato dal comunicato stesso della Rai: è questa la (forte) volontà di Carlo Conti. “Tutti cantano Sanremo”. Ora che ha finito di lavorare al regolamento, è previsto l’ascolto delle nuove proposte e dei Big. “I criteri per me sono: prima i brani, c’è sempre l’ascolto e poi gli inviti”.