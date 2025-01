Sanremo 2025, Damiano David e non solo: i nomi nuovi di Carlo Conti

Damiano David potrebbe debuttare come co-conduttore a Sanremo 2025, portando il suo carisma unico. Indiscrezioni suggeriscono un ruolo sorprendente

Fonte: IPA Damiano David forse a Sanremo

Gennaio è arrivato, e i rumors sul prossimo Festival di Sanremo si fanno sempre più vivi. In questo periodo dell’anno si susseguono voci di corridoio e nuovi dettagli che andranno poi a comporre il puzzle delle anticipazioni. Con Carlo Conti al timone, la kermesse più amata dagli italiani torna con un cast che unisce esperienza e scommesse inaspettate. Tra conferme e sorprese, l’attenzione è tutta sui co-conduttori, chiamati a dare un volto nuovo al palco dell’Ariston. Un nome che è tornato alla ribalta è quello di Damiano David che potrebbe essere uno dei co-conduttori. Ma vediamo tutto nei dettagli.

Damiano David: dal rock internazionale al palco dell’Ariston (di nuovo)

Damiano David, l’iconico leader dei Maneskin, sembra pronto a mettersi alla prova in un ruolo completamente diverso. Dopo aver conquistato le platee di mezzo mondo con la sua band e aver avviato una promettente carriera solista, l’artista potrebbe portare il suo carisma magnetico e la sua personalità anticonformista alla conduzione del Festival.

Secondo le indiscrezioni, Damiano non sarà solo una presenza scenica: il suo coinvolgimento si estenderà anche a momenti inediti di interazione con il pubblico e con gli altri ospiti, un po’ come ha fatto Fiorello negli anni passati accanto ad Amadeus.

Affiancato da Mahmood, altro talento poliedrico, Damiano si prepara a trasformare una delle serate del Festival in uno spettacolo capace di unire musica e intrattenimento con uno stile tutto suo.

Alessandro Cattelan confermato per la serata finale

Se Damiano non è un ospite certo, tra le prime notizie ufficiali, spicca il coinvolgimento di Alessandro Cattelan, che accompagnerà Carlo Conti nella serata finale. L’annuncio, fatto dallo stesso direttore artistico, ha subito acceso l’entusiasmo del pubblico, che vede in Cattelan non solo un volto capace di coniugare ironia e professionalità, ma anche un futuro direttore artistico.

Tra conferme e indiscrezioni: i volti femminili

Il lato femminile del Festival si arricchisce di presenze illustri. Geppi Cucciari e Katia Follesa sembrano essere tra le scelte più probabili per la conduzione di alcune serate, e noi lo speriamo sinceramente. La prima, già nota per la sua verve ironica e la capacità di affrontare temi delicati con intelligenza, torna dopo varie esperienze sul palco dell’Ariston. Per Katia Follesa, invece, si tratterebbe di un debutto assoluto.

Anche Serena Rossi è stata tra i nomi più discussi, ma ha smentito di recente una sua possibile partecipazione al Festival. Alessia Marcuzzi, dal canto suo, aveva già espresso interesse per una possibile partecipazione, c’erano stati dei rumors, ma per ora nulla è certo.

Superospiti e ritorni eccellenti

Jovanotti, veterano del Festival, è già confermato per la prima serata, dove presenterà anche brani dal suo nuovo album. Non mancheranno Ligabue, che torna all’Ariston dopo cinque anni, e Zucchero, la cui ultima partecipazione risale al 2020. I fan potranno aspettarsi esibizioni memorabili.

Dietro le quinte, fervono già i preparativi per creare uno spettacolo visivamente innovativo. La scenografia è affidata a Riccardo Bocchini, già collaboratore di Carlo Conti nei precedenti Festival. Con la scelta di artisti emergenti e un cast ricco di personalità diverse, Sanremo 2025 promette di offrire al pubblico un’esperienza che punta a stupire, tra musica, spettacolo e, speriamo, qualche dramma.