Festival di Sanremo, Katia Follesa tra le co-conduttrici: Carlo Conti punta sulla comicità al femminile

Fonte: IPA Katia Follesa

Si preannuncia un Sanremo all’insegna della comicità al femminile: Carlo Conti avrebbe scelto tra le sue co-conduttrici del Festival anche Katia Follesa. Il nome della comica di Giussano si aggiunge a quello di Geppi Cucciari, già indicata in precedenza come possibile presentatrice all’Ariston.

Chi è Katia Follesa, tra le co-conduttrici del Festival

Katia Follesa sempre più vicina al Festival di Sanremo: pare infatti che l’attrice lombarda sarà una delle co-conduttrici che affiancheranno Carlo Conti al timone della kermesse. Volto molto popolare del piccolo schermo, la comica ha preso parte a show di successo come Zelig, Lol e Comedy Match, oltre ad aver affiancato già Conti come giudice speciale nell’ultima edizione di Tale e quale show.

Fonte: IPA

Classe 1976, Follesa ha iniziato la carriera negli anni 2000 con Valeria Graci, con cui formava il duo Katia & Valeria, consacrato da Zelig. Nel suo curriculum figurano anche diverse esperienze a teatro e come conduttrice su Real Time e Nove: tra gli show a lei affidati si ricordano Junior Bake Off Italia, D’amore e d’accordo, Cake star – Pasticcerie in sfida e Comedy Match. Nel 2021 è tornata alla ribalta grazie al gioco Lol – Chi ride è fuori, su Prime Video, arrivando a un passo dalla vittoria.

La presenza di Katia sul palco dell’Ariston – di cui si attende solo l’ufficialità – conferma la volontà di Carlo Conti di puntare sulla comicità: tra le co-conduttrici dovrebbe infatti esserci anche Geppi Cucciari, reduce dal successo di Splendida cornice su Rai3 e nelle sale con Diamanti di Ferzan Ozpetek.

Chi sono i possibili co-conduttori di Sanremo 2025

Se la lista dei cantanti in gara a Sanremo 2025 è stata resa nota da Carlo Conti lo scorso mese, aleggia ancora il mistero su chi saranno invece i conduttori che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Inizialmente si era parlato di alcuni volti di punta delle fiction Rai, ma negli ultimi giorni sono emersi i nomi di altre personalità della tv e della musica. Oltre alle già citate Katia Follesa e Geppi Cucciari, circola l’ipotesi Serena Rossi, tra i volti più amati della fiction di Rai 1, pronta a tornare nei panni di Mina Settembre nella terza stagione della serie, dal 12 gennaio.

Secondo Dagospia, invece, Conti vorrebbe accanto a sé Mahmood. Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, nel corso del podcast Pezzi: Dentro La Musica avevano confermato alcune ipotesi e rilanciato con un terzo nome: “Ci saranno co-conduttori e co-conduttrici. Serena Rossi, Mahmood e Annalisa sono lì. Manca la firma” avevano spiegato. Nella serata finale non dovrebbero esserci sorprese: nel ruolo di “spalla” ci sarà Alessandro Cattelan, già confermato al timone del Dopofestival insieme a Selvaggia Lucarelli.

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno perché Conti ufficializzi – ancora una volta al Tg1 – la lista completa dei personaggi che lo accompagneranno nell’avventura del Festival. D’altro canto, solo qualche giorno fa il direttore artistico della kermesse aveva spiegato di non essere ancora giunto ad una conclusione: “Siamo ancora in alto mare. Decidiamo i co-conduttori proprio in questo mese in base alle disponibilità. Come è successo negli ultimi anni la conduzione, accanto a me, cambierà ogni sera” ha ammesso. Le indiscrezioni saranno confermate o meno?