Serena Rossi smentisce la partecipazione a Sanremo: “Non so nulla, lo giuro”

Serena Rossi, indicata da diverse fonti come co-conduttrice del prossimo Sanremo, ha spiegato di non essere stata contattata per il Festival

Fonte: IPA Serena Rossi

Aleggia ancora il mistero sui co-conduttori che affiancheranno Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025. Nelle ultime ore, a smentire la sua presenza sul palco dell’Ariston, è stata Serena Rossi, indicata da diverse fonti come possibile “spalla” del direttore artistico in una delle cinque serate della kermesse: “Non ne so nulla” ha spiegato l’attrice e cantante, spegnendo così le speranze dei fan.

Serena Rossi sulla sua partecipazione a Sanremo: “Non ne so nulla”

Da diverse settimane si riconcorrono le voci di un possibile ritorno di Serena Rossi a Sanremo nelle vesti di co-conduttrice. L’attrice e cantante partenopea è molto apprezzata da Carlo Conti, che la volle anche tra i concorrenti del suo Tale e Quale Show nel lontano 2014, e non le mancano talento e spontaneità. Tuttavia chi sognava di vederla sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio potrebbe restare deluso: intervistata su una possibile partecipazione alla kermesse, Serena ha ammesso di non essere stata ancora contattata.

Fonte: Ansa

‘‘Sanremo? Io non ne so niente, giuro. Se dovessi essere la co-conduttrice di Sanremo, sarei la donna, la fan e l’artista più felice del mondo” ha affermato nel corso della conferenza stampa della terza stagione della fiction Mina Settembre 3, in onda dal 12 gennaio in prima serata su Rai 1 per sei appuntamenti. Prima di lei, anche Stefano De Martino aveva smentito una sua presenza a Sanremo, spiegando ai microfoni de La volta buona che avrebbe seguito la manifestazione da casa, in compagnia della sua famiglia.

Chi sono i possibili co-conduttori di Sanremo 2025

Quello di Serena Rossi non era comunque l’unico nome indicato dagli esperti come possibile co-conduttrice. Secondo le ultime indiscrezioni, Carlo Conti avrebbe deciso di puntare sulla comicità al femminile, scegliendo accanto a sé due attrici ironiche e divertenti, come Katia Follesa e Geppi Cucciari, quest’ultima reduce dal grande successo al cinema con Diamanti di Ferzan Ozpetek. In pole position ci sarebbero anche alcuni cantanti, che in passato avevano calcato il palco dell’Ariston in qualità di big in gara.

Secondo Dagospia, gli spettatori ritroveranno al Festival Mahmood, già vincitore della kermesse in ben due edizioni e finalista lo scorso anno con la hit Tuta gold. Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, nel corso del podcast Pezzi: Dentro La Musica avevano parlato anche di una possibile partecipazione di Annalisa, terza classificata nel 2024 con Sinceramente. Nella serata finale, invece, non dovrebbero esserci sorprese: ad affiancare Carlo Conti sarà Alessandro Cattelan, già confermato al timone del Dopofestival insieme a Selvaggia Lucarelli.

Si tratta, per il momento, di indiscrezioni: come nel caso dei big in gara, il direttore artistico annuncerà i nomi dei suoi co-conduttori nel corso di una diretta del Tg1. Lo stesso Carlo Conti aveva spiegato qualche giorno fa di non aver ancora individuato le personalità che lo avrebbero affiancato alla conduzione: “Siamo ancora in alto mare. Decidiamo i co-conduttori proprio in questo mese in base alle disponibilità. Come è successo negli ultimi anni la conduzione, accanto a me, cambierà ogni sera” aveva ammesso. Insomma, i fan di Sanremo dovranno aspettare ancora qualche giorno. E, siamo certi, potrebbero attenderli molte sorprese.