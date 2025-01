Stefano De Martino a Sanremo? Lui smentisce a La Volta Buona: “Lo guarderò da casa”

Fonte: IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino è a tutti gli effetti uno dei volti di punta della Rai. Il suo Affari tuoi sta facendo segnare ascolti record, e cresce l’attesa per lo Speciale Lotteria Italia dello show, in onda il 6 gennaio in prima serata su Rai 1. Un appuntamento importante per il conduttore partenopeo, che alcune voci vorrebbero anche tra le papabili guest star del Festival di Sanremo di Carlo Conti. Chi sogna di vedere Stefano sul palco dell’Ariston, tuttavia, potrebbe dover attendere: ai microfoni de La Volta Buona, infatti, l’ex protagonista di Amici ha spiegato che, almeno quest’anno, seguirà la kermesse da casa.

Stefano De Martino a Sanremo? La sua risposta

Un’ascesa inarrestabile quella di Stefano De Martino, da concorrente di Amici a volto di punta di Rai 1. Il conduttore partenopeo condurrà infatti uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico italiano, quello di Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, e il suo futuro sul piccolo schermo appare molto luminoso. Più fonti avevano parlato anche di una sua possibile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, ma, stando a quanto ha spiegato il conduttore partenopeo, l’Ariston non rientrerebbe tra i suo progetti imminenti.

Fonte: IPA

Ospite a La Volta Buona, De Martino ha infatti risposto senza troppi giri di parole a Caterina Balivo, che gli ha chiesto se nella settimana del Festival fosse impegnato a Sanremo oppure a Torre del Greco con la sua famiglia: “Sono impegnato a Torre per guardare Sanremo“, ha raccontato lo showman. Insomma, almeno per il momento, non ci sarebbe nessun accordo con Carlo Conti, ma non è ancora detta l’ultima parola.

Stefano De Martino e il successo di Affari tuoi

Se Sanremo è ancora un sogno nel cassetto, è invece una solida realtà Affari tuoi, il game show che Stefano condurrà anche nella versione speciale dedicata alla Lotteria italiana: “In questo momento non potrei chiedere di più. A casa sono tutti felici perché andare in onda tutti i giorni è la cosa più bella del mondo. Al di là del successo del programma, che è gratificante, quello che mi emoziona è avere l’affetto del pubblico che cresce di sera in sera, essere nella casa delle persone a quell’ora”, ha raccontato De Martino sempre a La Volta Buona.

Il conduttore ha anche condiviso alcune anticipazioni sulla puntata evento del 6 gennaio del suo programma, elencando gli ospiti che lo accompagneranno a partire dalle 20:35 su Rai 1. Tra gli altri, ci saranno Gianni Morandi, Mara Maionchi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Ilenia Pastorelli, Federica Nargi, Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Pilar Fogliati, Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nek, Bianca Guaccero e Simon & The Stars.

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia inizierà con una partita classica del game show, giocata dal concorrente rappresentante la regione sorteggiata. Al termine della manche, si proseguirà con il gioco legato alla Lotteria, a cui parteciperanno alcuni degli ospiti vip, volti noti del cinema e della tv, che risponderanno a domande sulle regioni italiane. Sarà la classifica di questo gioco a definire il valore dei 5 biglietti vincenti di prima categoria.