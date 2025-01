Fonte: IPA Stefano De Martino

Il 6 gennaio 2025 va in onda Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia con alla conduzione Stefano De Martino. Uno degli appuntamenti più attesi degli italiani, quello in cui, tra intrattenimento e un pizzico di fortuna, vengono svelati i biglietti vincenti. Anche quest’anno lo Speciale è stato abbinato ad Affari Tuoi, ormai programma di punta di Rai1: l’anno scorso è andato in onda con Amadeus. Dopo il suo addio alla Rai, è De Martino ad avere preso le redini di un programma che gode di ottima salute e che ogni sera macina milioni di telespettatori.

Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, a che ora inizia

Le feste sono ormai finite: come si suol dire, l’Epifania tutte le feste si porta via, e con il tradizionale appuntamento dello Speciale Lotteria Italia si conclude un ciclo e ne inizia un altro, un nuovo anno di spettacolo televisivo. Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia va in onda lunedì 6 gennaio 2025 su Rai1 a partire dalle 20,30 ed è condotto da Stefano De Martino. Il programma è visibile su Rai1 e su RaiPlay in streaming e on demand.

Gli ospiti e le anticipazioni

Come da tradizione, Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia inizia con la partita classica, quindi viene estratto un concorrente tra i “pacchisti”: il suo obiettivo è quello di portare a casa il premio. Successivamente si passerà al gioco della Lotteria e verranno comunicati i biglietti vincenti: naturalmente l’evento viene rivisitato in chiave party, tra spettacolo, intrattenimento e la conduzione di Stefano De Martino, ormai volto di punta Rai.

Al Teatro delle Vittorie, per Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia sono attesi moltissimi ospiti vip, tra cui personaggi del cinema e della televisione, che sono chiamati a rispondere ad alcune domande sulle regioni. Citiamo Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Gianni Morandi, Lino Guanciale, Rocco Papaleo, Mara Maionchi, Pilar Fogliati, Giusy Buscemi e Cristiano Caccamo. Ma non solo: al cast si aggiunge Vincenzo de Lucia, Federica Nargi, e persino Nek e Bianca Guaccero, i conduttori di Dalla Strada al Palco, dal 10 gennaio su Rai1.

Il successo di Affari Tuoi

Nel corso del tempo, lo Speciale Lotteria Italia è stato abbinato a tantissimi programmi televisivi, da Le Canzoni della Fortuna (nel 1956, la primissima trasmissione abbinata a quella che all’epoca era la Lotteria di Capodanno), fino a Canzonissima, Fantastico, Soliti Ignoti o La Prova del Cuoco e tanti altri. Nel 2016, Affari Tuoi ha ospitato l’estrazione finale dei premi, proprio la sera del 6 gennaio.

In effetti, Affari Tuoi sta vivendo un periodo a dir poco fortunato: condotto fino all’anno scorso da Amadeus, poi passato al Nove, il successore è Stefano De Martino, che ha superato persino i 6 milioni di telespettatori. Con il tempo, il conduttore ha trovato la sua formula: nel giro di pochi mesi, ha reso più “suo” il programma, con la voglia di intrattenere e di mettersi in gioco, mettendo da parte ogni giudizio. E ora lo attende una delle puntate più importanti dell’anno, quella dello Speciale Lotteria Italia: tra grandi ospiti e quel pizzico di fortuna in cui sperano tutti gli italiani, gli ascolti saranno ancora una volta da record.