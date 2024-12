Stefano de Martino supera ogni record, in 6 milioni guardano Affari Tuoi

Fonte: IPA Stefano de Martino, in 6 milioni a guardare Affari Tuoi

Fino a un anno fa nessuno avrebbe mai pensato che Stefano De Martino avrebbe superato ogni record. È bravo, al pubblico piace e i telespettatori lo premiano. Affari Tuoi, il programma di cui ha preso le redini solo da poco più di tre mesi, ieri sera ha raggiunto un risultato straordinario, superando ogni previsione.

Con ben 6.005.000 telespettatori sintonizzati su Rai 1 e uno share del 28,21%, il programma ha registrato una crescita significativa rispetto alla stagione precedente: un balzo di 600.000 spettatori e tre punti percentuali in più. Questi risultati consacrano Affari Tuoi come il re indiscusso dell’access prime time, un appuntamento che milioni di italiani attendono con entusiasmo ogni sera.

L’energia e la freschezza che De Martino porta in ogni puntata rendono il format sempre più amato, un pilastro irrinunciabile della programmazione televisiva serale.

Stefano de Martino, l’ascesa di un protagonista indiscusso

Il clamoroso successo di Affari Tuoi ha ridefinito gli equilibri nella fascia serale, creando un vuoto competitivo evidente. E il pubblico, sempre nella giornata di ieri, è rimasto fedelmente ancorato alla Rai con Don Matteo, che non ha rivali. Amadeus, approdato su Nove con un nuovo game show ispirato a format di successo del passato, non è riuscito a catturare l’attenzione del pubblico, fermandosi a un modesto 3% di share.

Anche sul fronte Mediaset, l’impatto è stato evidente: i vecchi sfarzi di Striscia la Notizia sono ormai relegati al passato, e il programma sta affrontando una fase critica, come confermato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi. Tra le opzioni allo studio vi è la possibilità di introdurre un nuovo format o riportare in auge La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti per tentare di contrastare la crescente popolarità di Affari Tuoi. È ancora tutto da decidere.

Tra il successo e il palcoscenico dell’Ariston

In questo scenario, Rai conferma la fiducia in Stefano De Martino come una delle figure chiave per il futuro. Dopo l’era Carlo Conti al Festival di Sanremo, il conduttore napoletano appare sempre più destinato a prendere il timone dell’evento, con possibilità di un primo coinvolgimento già in questa edizione, magari accanto a Conti in veste di ospite o co-conduttore.

La conduzione di Stefano De Martino ha trasformato Affari Tuoi in un format rinnovato e vibrante, un abito che calza alla perfezione sul conduttore. Il suo stile unico ha ridato slancio al programma, rendendolo un appuntamento irrinunciabile per milioni di spettatori. Con questi risultati, l’idea di vederlo affiancare Carlo Conti sul palco del Festival di Sanremo non è più solo un’ipotesi: sembra quasi una destinazione inevitabile per un talento che non smette di stupire.

De Martino e il successo della parodia al GialappaShow

Durante la stagione televisiva, Stefano De Martino ha dimostrato il suo spirito autoironico, accogliendo anche l’imitazione che lo ha visto protagonista al GialappaShow. Luigi Esposito, alias Gigi del duo comico Gigi e Ross, ha interpretato il conduttore con una parodia che ha conquistato sia il pubblico televisivo sia quello del web.

Lo sketch, ambientato nel contesto di Affari Tuoi, ha visto coinvolti anche Annalisa e Giovanni Vernia, rendendolo uno dei momenti più apprezzati della trasmissione.

De Martino, lungi dal sentirsi offeso come lasciato trapelare da alcuni, ha condiviso sui social un video dello sketch, accompagnato da emoticon ironiche, e ha ringraziato pubblicamente gli autori dello show. “Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede”, ha dichiarato in un’intervista.