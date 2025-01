Fonte: IPA Carlo Conti

Dall’undici al quindici febbraio 2025 avrà luogo l’edizione 2025 del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti, dopo diversi anni in cui il timone della kermesse canora è stato in mano di Amadeus. In collegamento con il TG1 serale del 15 gennaio 2025, il presentatore televisivo ha svelato i nomi dei co-conduttori dello show musicale. Insieme a Carlo Conti calcheranno il palco dell’Ariston Katia Follesa, Alessandro Cattelan, Alessia Marcuzzi, Bianca Balti, Miriam Leone, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Mahmood, Geppi Cucciari ed Elettra Lamborghini.

I diversi presentatori che si daranno il cambio al fianco di Carlo Conti hanno manifestato le loro emozioni per la nuova avventura che andranno ad affrontare con dei contenuti pubblicati suoi loro canali social.

Miriam Leone, la cartolina di Sanremo

Carlo Conti ha finalmente svelato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2025, che, anche quest’anno, non saranno sempre gli stessi nelle differenti serate della kermesse canora. Tra di loro anche un’ex Miss Italia molto amata: Miriam Leone. L’attrice sarà presente all’Ariston nella terza sera di gara insieme ad altre due vip molto apprezzate Elettra Lamborghini e Katia Follesa.

Per festeggiare l’annuncio di Carlo Conti, Miriam Leone ha condiviso sulle sue Instagram stories l’immagine di una cartolina postale di Sanremo, con su scritto: “Arrivo Carlo Conti”. In seguito l’attrice ha anche condiviso uno screenshot della notifica che l’avvertiva che il profilo ufficiale del Festival di Sanremo aveva cominciato a seguirla.

Elettra Lamborghini, influenzata e felice

Anche Elettra Lamborghini, che sarà sul palco dell’Ariston proprio in compagnia di Miriam Leone, ha scelto di raccontare le sue emozioni per essere stata scelta tra i conduttori del Festival di Sanremo con dei contenuti social. La cantante ha condiviso un video del momento in cui Carlo Conti svelava il suo nome, accompagnandolo con la didascalia: “Sanremo, siamo carichi”. In seguito Elettra Lamborghini ha svelato di essere influenzata e di essere a letto da una settimana.

Katia Follesa ringrazia sé stessa

Katia Follesa sarà una delle co-conduttrici della terza serata della kermesse musicale e vede questo suo nuovo impegno lavorativo come un vero e proprio premio. L’attrice comica ha svelato i suoi pensieri con un post condiviso su Instagram, accompagnato dalla foto di un momento importante in cui stava per ritirare un importante riconoscimento.

Nella didascalia dello scatto, Katia Follesa ha deciso di fare i primi ringraziamenti per questo traguardo, tra cui uno speciale indirizzato a sé stessa: “Oggi arriva un altro premio, salire sul palco di Sanremo e portare quello che so fare meglio… far ridere! Grazie a Carlo Conti, grazie alle persone che lavorano accanto a me, ma soprattutto, grazie a Me!”.

Alessia Marcuzzi balla per la gioia

Sono stati scelti per condurre la serata finale del prossimo Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Se il conduttore si è limitato a condividere, nelle sue storie social, la grafica ufficiale che lo vede come co-conduttore della kermesse, la presentatrice ha esultato per la notizia in maniera davvero originale.

Alessia Marcuzzi ha condiviso, infatti, un filmato in cui balla per strada con in sottofondo la canzone Andiamo a Sanremo di Fabri Fibra.

Il post di Cristiano Malgioglio

Per la prima serata del Festival di Sanremo Carlo Conti non ha annunciato alcun co-conduttore, precisando che: “Condurrò da solo, a meno che non riesca a convincere due amici storici”. Per la seconda puntata, invece, saliranno sul palco della kermesse canora Nino Frassica, Bianca Balti e Cristiano Malgioglio.

Il comico siciliano ha soltanto postato nelle sue stories la notizia che lo vede coinvolto, mentre il cantante ha condiviso un post a riguardo, svelando di essere felice per la notizia.