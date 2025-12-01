Sanremo 2026, tutte le donne che vedremo sul palco del Festival

IPA Patty Pravo

Il valzer del Festival di Sanremo 2026 è appena ricominciato tra novità, conferme (poche) e alcune sorprese. Durante l’edizione domenicale del TG1, il direttore artistico e conduttore della manifestazione – Carlo Conti – ha ufficialmente annunciato la lista dei Big che calcheranno il palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026, sciogliendo ogni dubbio o gossip in merito al toto nomi dei mesi passati. Ricordando anche le polemiche degli scorsi anni vediamo insieme chi sono le donne che calcheranno l’ambito palco.

Serena Brancale

La cantautrice salentina Serena Brancale torna sul palco dell’Ariston dopo aver incantato il pubblico durante l’edizione 2025 con la sua Anema e Core. La commistione tra pop e forma dialettale aveva sicuramente funzionato, ma ora siamo curiose di capire fin dove potrebbe spingersi. Brancale tornerà ad esplorare il mondo del jazz, che l’ha formata musicalmente, oppure continuerà a seguire quel filone che l’ha resa popolare su TikTok?

Ditonellapiaga

La sua partecipazione a tre anni di distanza dalla collaborazione con Rettore ci incuriosisce moltissimo. Dopo aver pubblicato due dischi per BMG (Camouflage e FLASH, rispettivamente nel 2022 e nel 2024), Margherita Carducci ricerca nuova linfa vitale a Sanremo 2026. Le generazioni più giovani già hanno avuto modo di apprezzarla e siamo sicure che non ci deluderà nemmeno questa volta.

Arisa

Una delle voci più riconoscibili del pop italiano degli ultimi quindici anni, Rosalba Pippa, in arte Arisa, ha saputo spaziare dalla dimensione leggera e popolare degli esordi ad una maturità interpretativa che l’ha resa incredibilmente versatile. Il suo rapporto con il Festival di Sanremo è stato decisamente stabile: ha vinto nel 2009 con Sincerità e nel 2014 con Controvento, partecipando complessivamente a otto edizioni della kermesse (tra Nuove Proposte e Big).

Malika Ayane

Voce elegante del pop italiano, con una forte attenzione alla scrittura e alla ricerca sonora, la musicista milanese ha sempre saputo distinguersi per il suo talento e la sua sensibilità artistica. Dopo cinque partecipazioni al Festival (2009, 2010, 2013, 2015 e 2021), Ayane è una delle interpreti e delle autrici più simboliche della sua generazione.

Bambole di Pezza

Finalmente è arrivato il momento di vedere una girl band sul palco di Sanremo.

Le Bambole di Pezza, nonostante siano all’esordio in contesto così prestigioso, hanno tutte le carte in regola per confermarsi una piacevole scoperta. La loro musica mescola punk, rock, immaginario pop e attitudine da vere frontwomen.

Elettra Lamborghini

Elettra torna ad esibirsi al Teatro Ariston a distanza di sei anni dalla sua prima partecipazione con Musica (E Il Resto Scompare). La performer ha saputo trasformare la sua notorietà televisiva in un percorso musicale autonomo, tra pop, sonorità latine, dance e urban.

Mara Sattei

Cantautrice romana, è emersa nella scena urban-pop con una scrittura generazionale e fortemente emotiva. Si tratta di un ritorno sanremese anche per lei, che nel 2022 aveva portato un pezzo scritto da Damiano David dei Maneskin: “Dumilaminuti”.

Levante

Claudia Lagona, in arte Levante, è ormai giunta alla sua terza partecipazione al Festival di Sanremo, ed è sicuramente una delle figure chiave del cantautorato italiano. La sua capacità di coniugare scrittura autobiografica, linguaggio popolare e una forte identità visiva sono i suoi punti di forza. Nel 2020 aveva esordito all’Ariston con Tikibombom e nel 2023 era tornata con Vivo, anticipando l’uscita dei rispettivi album.

Patty Pravo

Icona trasversale della musica italiana, attiva fin dagli anni Sessanta, Patty Pravo ha attraversato decenni di trasformazioni artistiche senza mai cristallizzarsi o lasciarsi etichettare dalla critica e dal grande pubblico. Ha partecipato numerose volte al Festival di Sanremo, l’ultima volta con il brano Cieli Immensi nel 2016.

Maria Antonietta

Maria Antonietta sarà un’altra bella scoperta di questo Festival, in primis perché racconta la storia di un’ascesa dall’indie al mainstream, con la speranza che non snaturi in alcun modo la sua essenza. Lo farà insieme al collega Colombre, preannunciando un duetto molto interessante.

