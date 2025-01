Il Tg1 ha mostrato in anteprima tutti i co-conduttori del Festival di Sanremo: uno shooting divertente e sereno, come si spera sarà la kermesse

Fonte: IPA Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 si sta avvicinando sempre più. Aumenta il grado di curiosità e intanto serpeggiano le pagelle per le canzoni, che restano top secret per il pubblico di massa. Nel frattempo Carlo Conti prosegue il suo percorso e si è cimentato nello shooting fotografico con co-conduttori e conduttrici, tranne una: Bianca Balti.

Shooting di Sanremo

Un Carlo Conti sorridente è sereno è quello apprezzato allo shooting con co-conduttori e conduttrici del Festival di Sanremo 2025. Il TG1 ha mostrato le immagini, svelando un po’ di backstage, con l’avvicinarsi inesorabile di martedì 11 febbraio, quando andrà in onda la prima puntata del nuovo corso.

Il direttore artistico ha cambiato svariate cose e mira a non far sentire il peso della nostalgia per Amadeus e il suo Festival. In questo processo, tutt’altro che semplice, sarà aiutato anche da:

Tutti sorridono e scattano numerosi abbracci. C’è grande serenità e voglia di salire sul palco dell’Ariston, nonostante il rischio confronto dietro l’angolo. Il clima è quello giusto, dunque, e ora non resta che iniziare e attendere il giudizio del pubblico.

Le serate di Sanremo 2025

Sappiamo che Alessandro Cattelan non sarà soltanto un co-conduttore. Per lui ampio spazio al DopoFestival, che lo vedrà affiancato da Selvaggia Lucarelli e Giulia De Lellis. Per quanto il numero di Vip annunciati sia copioso, nessuno di loro sarà sul palco per la prima serata.

Ufficialmente, Carlo Conti sarà solo al comando. Risulta però difficile pensare a una prospettiva del genere. Si era parlato di due amici del direttore artistico, il che ovviamente ha lasciato pensare a Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Qualcosa che i tre avevano escluso categoricamente. Conti ha infatti annunciato quest’oggi, 22 gennaio, la presenza nella prima serata di Antonella Clerici. Al suo fianco anche Gerry Scotti. Un prestito da Mediaset che, al di là delle voci, difficilmente potrebbe aprire le porte a prospettive future all’Ariston per lui.

Il domani di Sanremo dovrebbe avere questo nome e cognome: Stefano De Martino. Restando però ancorati su questa edizione, ecco il “calendario” delle presenze sul palco:

seconda serata – Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio;

terza serata – Katia Follesa, Elettra Lamborghini, Miriam Leone;

quarta serata – Geppi Cucciari, Mahmood;

quinta serata – Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.

L’unica assente allo shooting è stata Bianca Balti, per comprensibili motivazioni di salute. Ecco le parole di Conti in merito: “Tutti hanno detto di sì, subito. Ho convinto Bianca Balti con una telefonata. Mi ha detto di sì perché è una guerriera. Vuole dimostrare la normalità anche in momenti difficili della vita”. Attualmente la modella 40enne è negli Stati Uniti, a Los Angeles. Sta infatti seguendo l’iter clinico contro un cancro alle ovaie. Volerà in Italia proprio per la kermesse musicale.