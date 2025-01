Fonte: IPA Giulia De Lellis

Il Festival di Sanremo 2025 potrebbe avere una protagonista inattesa: Giulia De Lellis. Sappiamo bene quanto le curiosità e il gossip trovino spazio al pari della musica tanto sul palco quanto al di fuori del teatro dell’Ariston. Quando si tratta della celebre kermesse, ogni dettaglio conta. C’è dunque da aspettarsi numerosi discorsi a latere rispetto alla gara vera e propria, tra lei, il compagno Tony Effe, Fedez, Chiara Ferragni e anche Elodie.

Giulia De Lellis a Sanremo 2025

Giulia De Lellis sarà presenta al Festival di Sanremo 2025 con un ruolo che, pare, stia andando definendosi di settimana in settimana. Voci di corridoio aveva lasciato intendere che sarebbe stata al fianco di Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli durante il DopoFestival. Per lei un ruolo di commento sui look dei cantanti in gara.

Si è però temuto che ciò potesse condurre a delle polemiche. In passato Chiara Ferragni aveva spinto i propri follower (milioni) a votare per suo marito. Per quanto ciò non fosse bastato a garantirgli la vittoria, al fianco di Francesca Michielin, aveva di certo avuto un peso. Considerando la relazione tra la De Lellis e Tony Effe, dunque, pare che l’influencer sia stata “ridimensionata” all’Ariston.

Gossip e polemiche

Il fatto che Carlo Conti abbia scelto di accettare in gara sia Tony Effe che Fedez ha stupito poche persone. Al di là del valore dei brani, infatti, si tratta di una garanzia per gli ascolti. I due sono stati infatti al centro di un dissing rapidamente divenuto virale, per quanto ritenuto da molti una mossa commerciale (al termine, infatti, c’è stato il lancio del nuovo singolo di Fedez).

Si parlerà di loro due e di Chiara Ferragni, tirata in ballo nel corso del confronto a colpi di barre. Al tempo stesso ci saranno riferimenti a parallelismi, dal rapporto dei Ferragnez che ha iniziato a distruggersi proprio all’Ariston a quello tra Tony Effe e Giulia De Lellis.

Come se non bastasse, al mix potrebbe aggiungersi anche Elodie. Non che la cantante, tra le favorite di questa edizione, possa decidere di infangare la propria partecipazione alimentando eventuali gossip. Occorre ricordare, però, che la De Lellis è stata fidanzata con il suo attuale compagno, Andrea Iannone. Guardando poi alla lista dei cantanti in gara, c’è spazio anche per Irama nell’elenco degli ex dell’influencer.

Tony Effe nell’ombra

Di colpo Giulia De Lellis è divenuta un vero e proprio fulcro per gli amanti delle indiscrezioni e delle cronache rosa. Difficile pensare che possa tentare di prendersi il palco, come fatto da Fedez nell’ultima serata del Festival che vedeva sua moglie co-condurre. Al tempo stesso, però, si vocifera di un timore di Tony Effe.

Fonte: IPA

Ne ha parlato Alberto Dandolo su Oggi, spiegando come il rapper sia spaventato dall’idea di veder offuscata la sua canzone, così come la sua performance: “Il discusso rapper è molto inquieto per la virata gossippara che sta prendendo la sua partecipazione alla prossima edizione del Festival della canzone italiana. Dopo essersi ritrovato in gara il suo storico antagonista Fedez, è notizia di queste ore che la sua fidanzata, la star del web e conduttrice tv Giulia De Lellis sarà tra le opinioniste di punta del Dopofestival”.