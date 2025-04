Fonte: IPA Fedez e Clara, Scelte stupide è il loro primo singolo insieme

Fedez e Clara hanno annunciato una collaborazione che promette già di consegnare nelle playlist Spotify di migliaia di italiani una delle hit dell’estate 2025. Facile prevedere il successo del singolo, considerando i recenti trionfi discografici del rapper.

Fedez e Clara, nuovo singolo: Scelte stupide

Da settimane ormai si vocifera dell’avvicinamento tra Fedez e Clara. Nulla di romantico, anche se i “mi piace” reciproci potrebbero aver fatto ipotizzare qualcosa del genere ad alcune frange di fan. Alla fine è giunta la conferma ufficiale. I due hanno annunciato la collaborazione alla quale hanno lavorato in segreto.

Il 2 maggio uscirà Scelte stupide, che segna la loro prima partnership. Nulla più di questo, dunque, così come dichiarato dai diretti interessati. La loro è un’intesa artistica, che si presume sia sbocciata nel backstage dell’ultimo Festival di Sanremo, che li ha visti entrambi in gara.

Di cosa parla Scelte stupide

Nessuno, al di fuori di quelli coinvolti nella produzione, ha ascoltato Scelte stupide. Abbiamo però delle informazioni in merito. Le prime indiscrezioni sul brano risalgono a marzo, quando Fedez ha pubblicato una foto all’interno di uno studio di registrazione con una misteriosa donna, ritratta di spalle. Il tutto con l’aggiunta di una particolare didascalia: “Questa è grossa”.

Oggi sappiamo che si trattava proprio di Clara, pronta a dare seguito alla propria carriera artistica dopo Mare Fuori e Febbre.

Fedez sta invece vivendo un capitolo particolare della sua carriera. Vuole infatti tornare alle origini, lasciandosi alle spalle il mondo del gossip. Qualcosa che ha preso possesso della sua vita dopo l’inizio della storia con Chiara Ferragni. Scelte stupide non è dunque un brano estivo classico o almeno non dovrebbe. I due lo hanno descritto come un singolo molto intenso e introspettivo.

Stando al comunicato stampa diffuso, la canzone affronta il tema dell’amore irrazionale. Si parla di un sentimento così forte e irrefrenabile da spingere a fare scelte stupide, per l’appunto. Si agisce per motivazioni tutt’altro che legate alla ragione, in un vortice che sembra un po’ collegarsi alla vita personale di Fedez, reduce da una separazione complessa.

Al momento non è disponibile altro che un trailer strumentale del brano. Aumenta l’attesa per il singolo, che di certo farà discutere molto in svariati ambiti. Ancora una volta, c’è da crederci, torneranno in auge le teorie di una connessione con Chiara Ferragni, così come accaduto con Battito.

L’estate di Fedez e Clara

Non soltanto un singolo, c’è da crederci. Fedez e Clara saranno probabilmente impegnati sul palco in estate e oltre. Sappiamo che il rapper ha in programma due date al Forum di Assago, il 19 e 20 settembre. Non è da escludere che Clara possa fare un’intrusione. Lei, a sua volta, ha in programma tappe a Roma e Milano, il 28 e 30 novembre. Un incrocio sarebbe tutt’altro che imprevedibile.