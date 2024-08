Esiste un sex toy per stimolare ogni punto del corpo?

Ci sono diverse aree del corpo che possono regalare piacere sessuale, ma tutte hanno un sex toys? Scopriamo insieme i sex toys per ogni punto del corpo e aumentare il piacere, da soli e in coppia

Fonte: iStock Sex toys, accessori e giochi da fare da soli o in compagnia per essere felici in intimità

La scoperta del piacere sessuale passa attraverso la consapevolezza del proprio corpo e delle sue innumerevoli zone erogene. Non esiste un’unica strada per raggiungere l’appagamento: ogni persona, infatti, è diversa e ognuno risponde in modo unico agli stimoli. Negli ultimi anni, l’industria dei sex toys ha compiuto passi da gigante, proponendo dispositivi sempre più sofisticati, capaci di stimolare parti del corpo in modi diversi. I sex toys non sono più considerati semplicemente come “oggetti del piacere”, ma veri e propri strumenti per l’esplorazione sensoriale e il benessere sessuale, da vivere da soli o in coppia.

Ma esiste un sex toys per ogni punto del corpo? Le zone erogene sono molte e ognuna può essere stimolata in modo diverso grazie a sex toys, accessori e giochi erotici da fare da soli o in coppia. Scopriamo quali sono le zone più eccitanti e i sex toys perfetti da abbinare.

Sex toys per il punto G

Rigidi, flessibili, vibratori o dildi: per questo punto del corpo i sex toys da utilizzare sono vari e diversi tra loro. C’è chi preferisce un maggior controllo sulla stimolazione, chi preferisce un materiale al posto di un altro, ma qualsiasi sia il tipo di sex toys, la stimolazione del punto G potrà essere appagata (e appagante). Il punto G è un’area posta sulla parete vaginale anteriore e, per stimolare questa zona, è necessario provare più tecniche e più sex toys, in quanto sensibilità ed eccitazione sono molto diversi da persona a persona. I vibratori G-Spot sono perfetti per iniziare a conoscersi e a scoprire dove si trova il punto G. La differenza con i classici vibratori è che quelli pensati per questa zona hanno una punta leggermente più piatta e ricurva, in grado da stimolare esattamente l’area interessata.

Sex toys per stimolare la clitoride

La clitoride è un altro punto molto sensibile, sempre nella stessa area del corpo del punto G. La parte visibile della clitoride si trova, infatti, alla congiunzione delle piccole labbra: questa è l’appendice esterna, anche se l’organo è molto più esteso e nascosto all’interno. Gli stimolatori per la clitoride si dividono tra vibratori esterni, massaggiatori con varie velocità e diversi tipi di vibrazioni, e succhia clitoride, cioè sex toys che usano l’aspirazione dell’aria per una stimolazione particolarmente intensa di questa zona.

Sex toys anali

Rimanendo nell’area genitale, sia maschile sia femminile, e spostandosi leggermente dietro si può decidere di sperimentare qualche sex toys anche per l’ano. È un’area molto particolare, ricca di terminazioni nervose, ma la sua stimolazione può non piacere a tutti. Quello che si consiglia è di sperimentare in modo graduale e rispettare qualsiasi scelta e volontà, propria e del partner. Grazie agli anal toys, chiunque può divertirsi a provare piacere: quello che serve sono plug anali, palline, vibratori, in base al proprio gusto o a quello del partner, tanto lubrificante e tanto amore. Sì, perché per godere al massimo della stimolazione anale è importante preparare la zona con molto lubrificante e non avere fretta: consigliamo, quindi, di dedicare tutto il tempo necessario per un massaggio interno ed esterno, accompagnato da effusioni, baci e, se vi piace, qualche pensiero da condividere, così da aumentare l’eccitazione sessuale e la dilatazione graduale dell’ano.

Tutta la zona genitale

Per un piacere intenso e amplificato, si possono usare sex toys a doppia stimolazione: vaginale e clitoridea o anale e clitoridea. Inoltre, grazie agli anelli per il pene è possibile potenziare e allungare il tempo di erezione e, al tempo stesso, stimolare il partner tramite la penetrazione. L’obiettivo è prolungare il piacere, intensificarlo e giocare insieme al partner per scoprire nuove zone da esplorare.

Sex toys per massaggio prostatico

Anche l’area della prostata può regalare grandi e intensi momenti di piacere. Per questo, sono stati realizzati massaggiatori della prostata, vibratori ergonomici per stimolare la prostata, il perineo, il punto P e il punto L. Ma dove si trova questa zona? La prostata (o ghiandola prostatica) è formata da tessuto fibroso e muscolare e può essere stimolata esternamente, nella parte tra la zona genitale e l’ano, o internamente, circa 5 centimetri dentro l’ano. Grazie a diverse modalità di frequenza e di vibrazione, i sex toys pensati per quest’area regalano un divertimento intenso e diverso.

Giochi erotici per capezzoli

I capezzoli sono un altro punto del corpo che può essere stimolato per incrementare piacere ed eccitazione sessuale, fino all’orgasmo. Il nipple orgasm, infatti, è il raggiungimento dell’orgasmo attraverso la stimolazione dei capezzoli con mani, bocca o sex toys. Le pinze, o morsetti per capezzoli, sono ganci metallici regolabili, che solitamente vengono usati insieme ad altri accessori BDSM per stimolare questo specifico punto: le pinze per i capezzoli, infatti, sono strumenti che provocano un leggero dolore che può trasformarsi in eccitazione e in piacere. Ovviamente, ascoltatevi e divertitevi: esplorate, ma non sentitevi in imbarazzo se qualcosa non vi piace e decidete di interrompere questa pratica.

Le altre parti del corpo

Legato al BDSM ci sono altri sex toys e accessori erotici da utilizzare per le altre zone del corpo: per stimolare pancia, glutei, collo, gomiti, interno coscia e piedi si possono scegliere frustini e piume o dare libero sfogo alla fantasia e ai desideri condivisi. Ad esempio, si può decidere di diventare master o mistress e stimolare collo, capezzoli, ombelico e le altre zone del corpo con scarpe con il tacco, cravatte o cera calda.

Esplorare le parti del corpo, sia maschili che femminili, rappresenta un viaggio emozionante verso una conoscenza più profonda di sé e del partner. Non necessariamente tutte le zone erogene hanno un sex toys dedicato, tuttavia, tramite gli accessori e un po’ di creatività, si possono aprire nuove frontiere al piacere e rafforzare l’intimità nella coppia. È fondamentale affrontare questa esplorazione con rispetto e con una comunicazione aperta e reciproca: solo così sarà possibile vivere il piacere in modo sicuro e appagante. Buon divertimento!