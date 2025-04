Imparare a fare sesso (bene): come esplorare il piacere e sentirsi più sicure e consapevoli

Consigli pratici per un approccio positivo alla sessualità e per godersi i momenti d’intimità con il partner

Fonte: iStock Tempo ed esperienza: consigli pratici per imparare a fare sesso

Nel sesso si nasce imparati? Assolutamente no. Nessuno sa esattamente cosa fare le prime volte, così come non esiste un manuale d’istruzioni, pronto all’uso che ci dice cosa fare, come dare e ricevere piacere o come adattarsi alle varie situazioni. Il sesso si impara con il tempo, conoscendo meglio il proprio corpo, capendo cosa ci fa stare bene e cosa invece no, con l’esperienza e la voglia di esplorare se stessi e l’altro. Non esiste un modo “giusto” per vivere il piacere: ogni persona è diversa e ogni esperienza è un’occasione per scoprirsi un po’ di più. È importante ascoltarsi, rispettare i propri tempi e quelli dell’altro, senza fretta e senza pensare di dover essere perfette. Fare l’amore è prima di tutto un modo per sentirsi bene con se stessi e con chi abbiamo accanto. Per questo è importante vivere il sesso senza aspettative irrealistiche, ma come un percorso di scoperta continua.

Masturbazione: conoscere il proprio piacere

Scoprire cosa ci fa provare piacere, quali movimenti e quali zone del corpo ci eccitano di più, è un passaggio importantissimo perché serve non solo a stare meglio con il proprio corpo e la propria intimità, ma diventa fondamentale anche per vivere con serenità la sessualità con un’altra persona. La masturbazione è una forma naturale e sana di “scoperta di sé”: si capiscono i propri tempi, i propri bisogni e si impara ad apprendere cosa ci fa sentire bene. Non esiste un modo giusto o sbagliato: ognuno si esplora nel modo che preferisci, con o senza l’aiuto di sex toys, senza pregiudizi, giudizi o pressioni.

Conoscere il proprio piacere significa poter comunicare al partner i propri desideri e i propri bisogni più facilmente: in questo modo si crea più affiatamento, aumenta la fiducia in sé stessi e nell’altra persona, si riduce l’ansia da prestazione e la sessualità acquista un piacere ancora più intenso rispetto alle prime volte.

Sessualità vs falsi miti

“Il sesso deve essere perfetto”, “se non provi subito piacere non è la persona giusta” oppure “devi essere sempre impeccabile” sono idee e convinzioni che possono creare ansia, insicurezze e, diciamolo, sono aspettative del tutto irrealistiche.

Il rapporto sessuale è fatto anche di momenti imbarazzanti, di incomprensioni, di risate e va bene che non sia tutto estremamente perfetto. Alcuni dei falsi miti più comuni riguardano tematiche che si ritrovano nei film, serie tv e nella pornografia, ma non tutto quello che si vede sullo schermo equivale alla realtà (fortunatamente, aggiungiamo noi!):

Il sesso deve essere perfetto : lingerie impeccabile, movimenti studiati, corpi perfetti non significano necessariamente rapporti sessuali migliori. Certo, se si vuole stupire il partner (e se stessi) con uno striptease o si vuole giocare a diventare mistress per una sera, è importante anche dedicare del tempo ai dettagli ed è divertente per questo; ma nella maggior parte dei casi, fare l’amore con un’altra persona significa unirsi e provare qualcosa di bello e piacevole insieme, a prescindere da tutto il resto.

: lingerie impeccabile, movimenti studiati, corpi perfetti non significano necessariamente rapporti sessuali migliori. Certo, se si vuole stupire il partner (e se stessi) con uno striptease o si vuole giocare a diventare mistress per una sera, è importante anche dedicare del tempo ai dettagli ed è divertente per questo; ma nella maggior parte dei casi, fare l’amore con un’altra persona significa unirsi e provare qualcosa di bello e piacevole insieme, a prescindere da tutto il resto. O raggiungi l’orgasmo o è come non fare sesso : può capitare di vivere momenti di intimità, compresi rapporti sessuali, e provare piacere senza arrivare a provare l’orgasmo. Non è sempre necessario fingere l’orgasmo, ma semplicemente si può non raggiungere e vivere comunque un bel momento insieme. Se questo non è dettato da una condizione fisica (in questo caso è necessario approfondire con un medico), è normale non provare l’orgasmo durante il sesso e può comunque essere un rapporto intimo bello e appagante.

: può capitare di vivere momenti di intimità, compresi rapporti sessuali, e provare piacere senza arrivare a provare l’orgasmo. Non è sempre necessario fingere l’orgasmo, ma semplicemente si può non raggiungere e vivere comunque un bel momento insieme. Se questo non è dettato da una condizione fisica (in questo caso è necessario approfondire con un medico), è normale non provare l’orgasmo durante il sesso e può comunque essere un rapporto intimo bello e appagante. Un momento intimo è soddisfacente solo con la penetrazione: la sessualità è fatta di sfumature e non tutte devono riguardare la penetrazione. Un rapporto intimo con un’altra persona può essere tutto ciò che gira intorno alla penetrazione (petting, sesso orale, massaggi seducenti) e non necessariamente il piacere deve culminare con la penetrazione. Secondo una ricerca riportata su Starbene, ad esempio, solo il 25% delle donne sperimenta l’orgasmo durante la penetrazione, mentre circa il 70% lo raggiunge principalmente attraverso la stimolazione clitoridea.

La comunicazione con il partner per un sesso migliore

Dire cosa ci piace (e cosa no) fa la differenza per un sesso migliore. Parlare apertamente durante e fuori dal rapporto intimo aiuta a conoscersi meglio, a togliersi da imbarazzi inutili e a costruire una complicità più forte. E comunicare, non significa solo “chiedere” al partner, ma anche ascoltare e accogliere desideri e curiosità (nel rispetto di sé e dell’altra persona); provare cose nuove insieme, sperimentare senza paura di sbagliare, ridere e ascoltarsi rende ogni esperienza più autentica e meno stressante.

3+1 consigli utili per imparare a fare sesso

Ti stai chiedendo come fare l’amore (bene) nel concreto? Non esiste una formula magica e non ci sono tecniche precise per imparare a fare sesso in modo soddisfacente; tuttavia, ecco qualche consiglio che potrebbe aiutare a vivere meglio i tuoi momenti in intimità, senza stress, nel corso del tempo:

Preliminari : i preliminari sono fondamentali per creare un’atmosfera più calda e portare l’eccitazione a un livello superiore. Esplora il corpo del partner e lasciati guidare dalla passione: capezzoli, clitoride, collo, sono tutte zone erogene che potrebbero aiutarti a lasciarti andare e iniziare a vivere il rapporto sessuale con desiderio e passione.

: i preliminari sono fondamentali per creare un’atmosfera più calda e portare l’eccitazione a un livello superiore. Esplora il corpo del partner e lasciati guidare dalla passione: capezzoli, clitoride, collo, sono tutte zone erogene che potrebbero aiutarti a lasciarti andare e iniziare a vivere il rapporto sessuale con desiderio e passione. Zone erogene : concentrati sulle zone erogene per incrementare la voglia (tua e del partner). Non si tratta di saper baciare, accarezzare o leccare meglio di altri, non è una gara: l’importante è sperimentare e scoprire quali parti del corpo sono più sensibili e creano più piacere fisico. Sarà un gioco divertente da fare e rifare ogni volta che sei in intimità con il tuo partner!

: concentrati sulle zone erogene per incrementare la voglia (tua e del partner). Non si tratta di saper baciare, accarezzare o leccare meglio di altri, non è una gara: l’importante è sperimentare e scoprire quali parti del corpo sono più sensibili e creano più piacere fisico. Sarà un gioco divertente da fare e rifare ogni volta che sei in intimità con il tuo partner! Sì al lubrificante : il lubrificante non deve essere un tabù. Non è una debolezza o sinonimo di problemi (anche se è bene ricordare che se si soffre di secchezza vaginale è consigliato andare dal medico specialista per capirne i motivi); anzi, al contrario, il lubrificante è un amico della sessualità e rende tutto molto più piacevole, soprattutto quelle volte in cui il corpo necessita un aiuto in più per sentirsi a proprio agio.

: il lubrificante non deve essere un tabù. Non è una debolezza o sinonimo di problemi (anche se è bene ricordare che se si soffre di secchezza vaginale è consigliato andare dal medico specialista per capirne i motivi); anzi, al contrario, il lubrificante è un amico della sessualità e rende tutto molto più piacevole, soprattutto quelle volte in cui il corpo necessita un aiuto in più per sentirsi a proprio agio. Giocare, che bellezza: il consiglio in più riguarda la bellezza di giocare e sperimentare. Non prendere troppo sul serio il sesso: giocare con il partner, esplorare nuovi scenari o semplicemente ridere insieme può rendere il tutto più divertente e liberatorio.

Fonti

Starbene

Siecus – Sex Ed for Social Change