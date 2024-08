Italiano, matematica o scienze? Mettiti alla prova con il nostro test, e condividilo con gli amici, per scoprire quale materia scolastica sei

Fonte: iStock Test: quale materia sei?

La amiamo e la odiamo, poi la rimpiangiamo, soprattutto perché è a questa sono legati i momenti più importanti della nostra vita, sia dal punto di vista sociale che formativo. Stiamo parlando della scuola, croce e delizia di tutti i giovanissimi che ogni giorno si ritrovano tra i banchi con compagni e professori.

Libri, ricerche, tesine e interrogazioni, quelle temutissime, ma anche momenti di condivisione e di apprendimento che forgiano il nostro carattere: vista così l’avventura scolastica sembra entusiasmante. Eppure, in questa continua scoperta, sembrano esserci giorni, o meglio ore, che non passano mai. Tutta colpa di quella materia scolastica che, proprio, non riusciamo a digerire. Confermi?

Gli interessi sono soggettivi, questo è chiaro, e nel mare magnum della cultura generale ci saranno sempre argomenti che ci interessano meno. Ma se potessi immaginare una scuola ideale, costruita su misura per te, cosa ti piacerebbe ascoltare classe? Forse non te lo sei mai chiesta, ma è arrivato il momento di metterti in gioco. Con il nostro test, infatti, potrai scoprire quale materia scolastica sei, e chissà che la risposta ti aiuti anche a definire il tuo futuro.

Gli interessi scolastici e le prime domande sul futuro

È una cosa che tutti ci chiediamo: cosa farò da grande. E quale momento migliore per iniziare a cercare le risposte se non quello degli anni scolastici? È proprio in questo periodo, infatti, che si formano gli interessi e le abilità, che si valorizzano le attitudini e si comincia a seminare ciò che poi si raccoglierà.

Non è sempre semplice orientarsi tra tutto ciò che apprendiamo in questi anni, né tanto meno imboccare subito la strada giusta, soprattutto quando si è estremamente curiosi. Possiamo, però, iniziare a riflettere su ciò che ci piace di più, su quegli argomenti e temi che accendono dentro di noi la scintilla.

Possiamo scoprire, per esempio, che siamo più propensi nei confronti delle attività manuali, come il disegno o la tecnica, oppure entusiasmarci di più per le materie teoriche, come l’italiano, la storia o la filosofia. E che dire, invece, di tutte le materie che richiedono logica e ingegno?

Gioca con il nostro test per scoprire che materia sei

E dopo questa lunga premessa ti chiediamo: se potessi essere una materia, quale saresti? Se non sai rispondere a questa domanda non preoccuparti: abbiamo realizzato un test davvero divertente che ti permetterà di scoprire, o di riscoprire, i tuoi interessi scolastici, e magari darti qualche spunto per gli studi e la professione futuri.

Rispondendo alle domande del nostro test potrai metterti alla prova, capire se la matematica è scritta in qualche modo nel tuo destino o se sei più propensa, per esempio, a dedicarti all’arte e a tutte le sue forme. Non dimenticarti, poi, di condividere il test con gli amici: il risultato potrebbe sorprendere anche loro.