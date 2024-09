Chi è Niky Savage, il rapper che canta con Fedez

Fonte: IPA Niky Savage

Quando si parla di scena rap, non è difficile imbattersi in pezzi critici e polemici che i rapper sfornano per prendere in giro colleghi indigesti. Barre taglienti, dissing dalle parole pesanti capaci di creare entusiasmo nei fan e scompiglio sui social.

Tra gli artisti che stanno facendo scalpore tra concerti e un insulto in rima, svetta Niky Savage, artista che, oltre ad aver collaborato in un pezzo con Fedez, ha da poco dovuto fare i conti con una dedica non così apprezzata da parte di Tony Effe.

Chi è Niky Savage

Niky Savage, nome d’arte di Nicholas Alfieri, è un rapper che vive a Milano ma è originario della provincia di Napoli. Amatissimo dalla Generazione Z, il rapper è conosciuto soprattutto per via del suo linguaggio provocatorio ed esplicito, come spesso accade nei testi rap.

La sua carriera inizia nel 2021, quando pubblica Trust No One, il suo primo brano per Believe Music, prodotto da Blssd. La voce rauca e il “WaWa”, il verso distintivo presente nei suoi pezzi, diventano la sua firma, il tratto che lo rende riconoscibile.

Nel 2022 pubblica altri quattro brani e realizza la sua prima vera collaborazione: Spoiler feat. 22Simba, un pezzo che sancisce il suo successo ottenendo 1.000.000 di streaming su Spotify. La sua strada nel rap continua a collezionare successi, e nel 2023 pubblica Yamamay, singolo distribuito da Warner Music, che ottiene 6.000.000 di stream su Spotify in meno di un mese e spopola su TikTok. Artista controverso, le sue canzoni hanno suscitato diverse polemiche per i suoi testi considerati misogini e politicamente scorretti, tanto da portare alla cancellazione di un concerto del rapper a Castelfranco Veneto, facendo rimbalzare la notizia in rete.

Niky Savage sembra, a volte, essere una contraddizione di se stesso, considerando l’infanzia difficile vissuta nel sostegno di figure femminili. In un’intervista per Billboard aveva raccontato: “Ho avuto un’infanzia con un po’ di problemi come tantissimi altri ragazzi. Ho avuto sicuramente delle mancanze che ancora mi porto dietro. Sono cresciuto solo con mia nonna, mia zia e mia mamma, che è una molto ‘faccio tutto da sola, nella vita me la vedo io’, quindi faceva due lavori, la vedevo poco, ma essendo solo noi due tra me e lei si è creato proprio un legame inscindibile”.

Una contraddizione che lui stesso ha voluto spiegare: “Mi rendo conto che possa sembrare in opposizione con ciò che ho vissuto e che penso dentro di me delle donne rispetto a ciò che magari una persona può percepire ascoltando i miei pezzi. Però quello che ci tengo a dire è che io racconto esperienze di vita di qualsiasi ragazzo che si diverte con ragazze consenzienti. Non è che io prendo una ragazza e la insulto. Penso che tantissime persone nella propria vita sessuale vivano ciò che io dico nei pezzi, quindi semplicemente io racconto quello in modo scherzoso”.

Niky Savage, Fedez e il dissing con Tony Effe

Esplicito, e provocatorio. Niky Savage si è fatto largo nella scena rap in pochissimo tempo, raggiungendo palchi e collaborazioni in grado di far risuonare il suo nome su larga scala. L’ultimo progetto, insieme a Fedez, è il brano DiCaprio. Un pezzo in cui i due artisti raccontano di una ragazza nata nel 2004 che chiede al protagonista di farle fare la bella vita: un testo, anche questo, controverso, soprattutto per alcune frecciatine legate a Chiara Ferragni.

Si può dire che i due non abbiano paura di farsi dei nemici: l’ultimo è Tony Effe, rapper ormai conosciuto da tutti anche per il successo di Sesso e Samba insieme a Gaia, che ha voluto dire la sua sui due colleghi tramite alcune barre taglienti, specificando che in molti considerano Niky una sua brutta copia, soprattutto per via del suo capello riccio. Una frecciatina che non è passata inosservata e a cui Fedez e Savage hanno subito risposto, ovviamente, per le rime.