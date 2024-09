Coma_Cose vicini al matrimonio: “Accadrà fra pochissimo”

Fonte: IPA Coma_Cose

Una coppia canora ma anche nella vita quella dei Coma_Cose, il duo formato da Fausto Lama Francesca Mesiano, alias California, che è riuscito a farci ballare per tutta l’estate. Dopo una serie di progetti lavorativi che li hanno portati su moltissimi palchi, ora i Coma_Cose sono pronti a fare un nuovo passo: i due, dopo la romantica dichiarazione avvenuta a Sanremo, si sposeranno.

Coma_Cose, presto il matrimonio

Chi non li conosceva ha iniziato ad apprezzarli durante il Festival di Sanremo 2021, quando hanno portato sul palco Fiamme negli occhi, per poi continuare a seguirli nella loro produzione musicale che ha rivisto il palco del teatro Ariston nel 2023 con il brano L’addio. I Coma_Cose sono un duo indie pop capace di entrare nel cuore di chi li ascolta, portando alle orecchie sensazioni raccontate con parole mai lasciate al caso.

Un’armonia artistica che si riflette anche nella loro relazione personale: Fausto e California sono infatti una coppia anche nella vita che, come tutti, hanno passato alti e bassi senza lasciare che le dinamiche lacerassero un rapporto profondo, che presto li porterà a dire il fatidico Sì.

A raccontarlo proprio la coppia, che dopo aver passato un’estate a farci ballare grazie al loro ultimo brano, Malavita, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui è tornata sulla questione matrimonio dopo l’annuncio avvenuto proprio a Sanremo 2023. Dopo quel romantico momento, in tanti si sono chiesti se i Coma_Cose si fossero effettivamente sposati, magari lontani dai riflettori: “No, ma accadrà fra pochissimo…roba di settimane, forse giorni” hanno risposto i due.

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2023, la coppia l’aveva dichiarato legando la notizia proprio alla canzone con cui hanno gareggiato che, tra i versi, recitava L’addio non è una possibilità: “Ebbene sì, chi lo avrebbe mai detto, ma sì, abbiamo deciso di sposarci”.

Fonte: IPA

“Stavamo chiacchierando di matrimonio e a un certo punto gli ho detto: ma cosa ne dici se ci sposassimo? La proposta gliel’ho fatta io, poi lui è arrivato con l’anello” aveva detto California. “È stato tutto fatto all’ultimo. Io sono di spirito anarchico e ho detto sì, era un momento importante della nostra storia” ha poi aggiunto Fausto.

Coma_Cose, i prossimi progetti

Una notizia bellissima che conferma un amore in grado di superare anche momenti di lontananza: proprio prima della proposta, infatti, i due si erano presi una pausa che sembra essere stata motore per un nuovo riavvicinamento personale e professionale.

A dimostrarlo l’incredibile successo di Malavita, che continua a girare in radio e nella testa di tantissimi. Ora, per il duo potrebbero aprirsi nuove strade: parlando di nuovi progetti, i Coma_Cose hanno raccontato a La Stampa che non si sentono ancora pronti di provare a portare la loro musica fuori dai confini italiani: “Oggi non scommetteremmo sul nostro appeal internazionale e poi i nostri testi sono ancora troppo a misura di italiano; non vorrei essere pessimista ma oggi non ci vedo pronti. Mai dire mai, ma per ora nulla. Forse in futuro magari con il featuring di un artista inglese o americano”.

Sanremo, invece, potrebbe ancora essere una possibilità, ma con la canzone giusta. Ancora più sfidante, poi, provare a scrivere per altri artisti. Il sogno? “Mina. Ma sappiamo di essere vittime delle nostre vocalità; se ci fossero interpreti come Elodie, Angelina Mango, Annalisa, Alessandra Amoroso o Marco Mengoni che volessero dei nostri pezzi saremmo felici di accontentarli”.