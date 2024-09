Taylor Swift e Travis Kelce: “Relazione finita per un contratto”. Le loro parole

Fonte: Getty Images Travis Kelce e Taylor Swift

Bufera romantica per Taylor Swift e Travis Kelce. La coppia più seguita del momento, che sembrava vivere una vera e propria favola, potrebbe essere vicina alla rottura. Nessun litigio, ma un contratto che pare sancisca una data concordata per la chiusura di un rapporto da sogno. Le persone vicine ai due, però, smentiscono con fermezza la notizia, alimentando il mistero.

Taylor Swift e Kelce: relazione chiusa da un contratto?

La storia d’amore tra Taylor Swift e Travis Kelce sembra essere una fiaba moderna. Da quando sono usciti allo scoperto, i due non hanno smesso di far sognare i tantissimi fan, che li considerano una coppia simbolo del vero amore. La popstar, tra tour internazionali e fughe entusiaste alle partite del suo Kelce, appare più luminosa che mai, mostrandosi completamente rapita da una storia talmente perfetta che, per alcuni, è addirittura troppo bella per essere vera.

Nel marasma di persone che si interrogano sulla veridicità della loro relazione, un documento apparso prima su Reddit e poi diventato virale sui social ha accentuato i dubbi. Questo documento, che sembra provenire dalla Full Scope PR, l’azienda di Los Angeles che rappresenta Travis Kelce, è intitolato “Piano mediatico completo per le relazioni di Travis Kelce dopo la rottura con Taylor Swift”.

Secondo quanto riportato, il contratto prevederebbe la data del 28 settembre come giorno ufficiale della rottura tra l’atleta e la cantante. Inoltre, delineerebbe un piano su come gestire la reazione alla rottura, suggerendo di consentire “alla frenesia mediatica iniziale di placarsi e garantire chiarezza”.

Questo ha subito scatenato i sospetti dei fan, che hanno iniziato a interrogarsi sulla veridicità della storia d’amore tra i due. Il documento suggerirebbe anche la pubblicazione di una dichiarazione ufficiale condivisa dalla coppia, “gentile, rispettosa e sottolineata dal rispetto reciproco”, accompagnata da esempi che potrebbero essere utilizzati come copione.

Rottura tra Taylor e Travis: il commento del team dell’atleta

Dal momento in cui le foto del documento sono state rilasciate, la questione è diventata virale sui social. Una situazione che ha ovviamente messo in allerta i collaboratori di Travis Kelce.

In una dichiarazione rilasciata a People, la Full Scope PR ha smentito categoricamente l’autenticità dei documenti, affermando: “Questi documenti sono completamente falsi e inventati e non sono stati creati, emessi o autorizzati da questa agenzia.” L’azienda ha poi chiesto a Reddit di eliminare la pagina che riportava i documenti e ha avviato un procedimento legale contro gli individui o le entità responsabili della falsificazione illecita e dannosa.

Nel frattempo, né Taylor né Travis hanno voluto commentare personalmente l’accaduto. Tuttavia, il giocatore continua a tessere le lodi della sua fidanzata, parlandone come di una persona capace di stargli accanto anche nella sua vita professionale.

Durante un’intervista al Rich Eisen Show, Kelce ha spiegato che Taylor, che spesso è stata vista allo stadio durante le competizioni del fidanzato, cerca di aiutarlo nella pianificazione delle partite immaginando delle strategie di gioco: “È aperta a imparare il gioco, non sapeva molto delle regole o altro… Penso sia solo curiosa della mia professione. So che nessuna delle giocate è ancora arrivata all’allenatore, ma se mai lo facessero mi assicurerò che tutti sappiano che è stata una sua creazione“.