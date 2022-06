Frasi sulla famiglia divertenti, ironiche e ricche di emozione

Fonte: 123RF Famiglia, frasi divertenti

Affetto, comprensione, supporto. Ma anche divertimento. La famiglia infatti è tantissime cose e pure risate e complicità. Per questo non mancano frasi divertenti sulla famiglia, che con una punta di ironia sottolineano gioie e dolori del convivere.

Perché se è il porto sicuro a cui approdare, è anche vero che spesso non mancano i contrasti, i motivi di discussione, i litigi. Ed è normale: non esiste una famiglia in cui non ci sono divergenze e questo è un bene. Perché è proprio nelle differenze e nel confronto che si cresce e si migliora.

Quindi la famiglia va intesa come un luogo pieno di amore e divertente, ma anche di scambio e confronto.

DiLei ha scelto alcune delle frasi più belle e divertenti per descrivere una famiglia, per raccontarla in tutte le sue numerose sfaccettature e per farcela apprezzare ancora di più.

Frasi sulla famiglia, le più divertenti

Si può scherzare sulla famiglia? Asoolutamente sì, ci sono tantissimi aspetti da cui si possono trarre battute ironiche e diertenti. Infatti sono state scritte e dette moltissime frasi divertenti che raccontano con ironia cosa significa far parte di una famiglia. Perché tutti hanno dei difetti e quelli di una famiglia sono la somma di tutte le persone che la compongono. Ma questo non significa che sia comunque un luogo prezioso e il migliore in cui stare.

La felicità è avere una famiglia numerosa, amorevole, premurosa e affiatata… in un’altra città. (George Burns)

Adoro sentir dire peste e vituperio dei miei parenti! È la sola cosa che me li rende appena sopportabili.(Oscar Wilde)

Famiglia. Il luogo dove siamo trattati meglio e dove si brontola di più. (John Garland Pollard)

Quando ero piccolo i miei genitori hanno cambiato casa una decina di volte. Ma io sono sempre riuscito a trovarli. (Woody Allen)

La famiglia è un’unità composta non solo da bambini, ma da uomini, donne, un animale occasionale, e un raffreddore in comune. (Ogden Nash)

Famiglia. Unità composta di individui che vivono nella stessa casa. È formata da marito, moglie, bambini, servi, cane, gatto, uccellino, scarafaggi, cimici e pulci. Tutti a costituire insieme la base della moderna società civile. (Ambrose Bierce)

Quando ti nasce un figlio non sai mai chi ti metti in casa. (Achille Campanile)

Che tutti gli uomini debbano essere fratelli è il sogno di chi non ha fratelli. (Charles Chincholle)

Il grande vantaggio di vivere in una famiglia numerosa è quello di imparare prima la lezione essenziale dell’ingiustizia della vita. (Nancy Mitford)

– Groucho: Allora, Signora Smith, hai dei figli?

– Signora: Si, tredici.

– Groucho: Tredici! Buon dio, non sono un po’ troppi?

– Signora: Vede, io amo mio marito.

– Groucho: Signora, anch’io amo il mio sigaro ma lo tolgo dalla bocca di tanto in tanto. (Groucho Marx)

– Signora: Si, tredici. – Groucho: Tredici! Buon dio, non sono un po’ troppi? – Signora: Vede, io amo mio marito. – Groucho: Signora, anch’io amo il mio sigaro ma lo tolgo dalla bocca di tanto in tanto. (Groucho Marx) Non sono i nipoti a far sentire vecchio un uomo; è la consapevolezza di essere sposato con una nonna. (J. Norman Collie)

La ragione per cui nonni e nipoti vanno così tanto d’accordo è che hanno un nemico comune.

(Sam Levenson)

(Sam Levenson) Il modo migliore per dare consigli ai tuoi figli è scoprire cosa vogliono e poi consigliare loro di farlo.(Harry S. Truman)

Forse c’era una vena di pazzia nella famiglia e aspettarono che avessi vent’anni per lasciarmelo sospettare. (Chuck Palahniuk)

Sono cresciuto con sei fratelli. Ed è così che ho imparato a ballare, aspettando che si liberasse il bagno. (Bob Hope)

La vita familiare è un po’ come una torta di marmellata appiccicosa – non è perfetta ma chi si lamenta? (Robert Brault)

Il vantaggio di crescere con dei fratelli è che diventi molto bravo con le divisioni.

(Robert Breault)

(Robert Breault) La famiglia. Eravamo uno strano piccolo gruppo di personaggi che si facevano strada nella vita condividendo malattie e dentifrici, bramando gli uni i dolci degli altri, nascondendo gli shampoo e i bagnoschiuma, prestandoci denaro, mandandoci a vicenda fuori delle nostre camere, infliggendoci dolore e baci nello stesso istante, amando, ridendo, difendendoci e cercando di capire il filo comune che ci legava. (Erma Bombeck)

Puoi imparare tante cose dai bambini: per esempio, tutta la pazienza che hai. (Franklin P. Jones)

I parenti sono soltanto una banda di noiosi, totalmente sprovvisti di savoir vivre, e altrettanto inetti per quanto riguarda la scelta del momento di morire. (Oscar Wilde)

Frasi sull’affetto familiare, da regalare

Abbiamo detto che la famiglia è un luogo ricco d’amore: è lì che si può essere davvero se stessi, mostrarsi senza timore di giudizi. Famiglia e casa spesso vengono intesi l’uno come sinonimo dell’altro, perché non importa dove si vive se intorno a te ci sono le persone che si amano di più. Siano essi fratelli oppure sorelle, i propri figli, i genitori o il partner.

Ecco le più belle frasi sull’affetto familiare, di cui fare tesoro oppure da regalare come dono speciale.

Ogni famiglia è sempre una luce, per quanto fioca, nel buio del mondo. (Papa Francesco)

Ho sempre pensato che non v’è nessuna felicità maggiore di quella della famiglia. (Fëdor Dostoevskij)

Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo. (Lev Tolstoj)

La cosa più importante nella vita è la famiglia; ci sono giorni in cui la ami e altri in cui la odi, ma alla fine sono le persone da cui torni sempre; a volte è la famiglia in cui si è nati, altre volte è quella che ci si è scelti. (Sex and the city)

Il legame che unisce la tua vera famiglia non è quello del sangue, ma quello del rispetto e della gioia per le reciproche vite. Di rado gli appartenenti ad una famiglia crescono sotto lo stesso tetto. (Richard Bach)

Non c’è dubbio che sia intorno alla famiglia e alla casa che tutte le più grandi virtù, le virtù più dominanti degli esseri umani, siano create, rafforzate e mantenute. (Winston Churchill)

Nella vita familiare, l’amore è l’olio che facilita l’attrito, il cemento che si unisce più strettamente e la musica che porta armonia. (Friedrich Nietzsche)

Fai tesoro dell’amore per la tua famiglia, dell’amore per il tuo partner e dell’amore per i tuoi amici. Trattati bene e valorizza gli altri. Nella misura in cui invecchiamo e, per fortuna, diventiamo più saggi, ci rendiamo conto che un orologio di 300 dollari o di 30 dollari indicano la medesima ora. Ti renderai conto che la tua vera felicità interiore non proviene dalle cose materiali di questo mondo. Sia che tu viaggi in prima classe o in classe economica, se l’aereo cade tu cadi con lui. (Steve Jobs)

La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole. (Papa Francesco)

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. (Madre Teresa di Calcutta)

Una famiglia è anche, forse soprattutto, fatta di voci che si intrecciano, è un linguaggio comprensibile solo a chi lo pratica, una rete di ricordi e di richiami. (Natalia Ginzburg)

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto: donare la vita e donare l’amore. (Papa Giovanni Paolo II)

È impossibile vincere le grandi scommesse della vita senza correre dei rischi, e le più grandi scommesse sono quelle relative alla casa e alla famiglia. (Theodore Roosevelt)

Frasi belle sulla famiglia, brevi

Poche parole ma quelle più giuste, non devono esserci citazioni lunghe o pensieri contorti: a volte tutto si riduce a pochissime parole, ma grandi abbastanza da contenere un mare di emozioni. Queste sono le frasi belle e brevi sulla famiglia, che si possono scegliere per un tatuaggio, oppure per farle incidere e tenerle sempre con sé.

Solo attorno a una donna che ama può formarsi una famiglia. (Friedrich Schlegel)

Per una persona non violenta tutto il mondo è la sua famiglia. (Mahatma Gandhi)

La famiglia è la patria del cuore. (Giuseppe Mazzini)

È felice quella famiglia che, senza possedere grandi ricchezze, non soffre la povertà. (Talete)

Una famiglia felice non è che un anticipo del paradiso. (George Bernard Shaw)

La famiglia non è una cosa importante. È tutto. (Michael J. Fox)

La casa non è dove vivi, ma è dove ti capiscono. (Christian Morgenstern)

La famiglia è il luogo in cui le menti entrano in contatto l’una con l’altra. (Buddha)

I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. (Madre Teresa di Calcutta)

La casa è dove si trova il cuore. (Plinio il Vecchio)

La famiglia è la prova della libertà; perché la famiglia è l’unica cosa che l’uomo libero fa per sé e da solo. (Gilbert Keith Chesterton)

Dove amiamo è casa. I nostri piedi possono lasciarla, ma non i nostri cuori. (Oliver Wendell Holmes)

L’amore è un regalo, la famiglia una conquista. (Fabrizio Caramagna)

Aforismi sulla famiglia

Potremmo immaginare la famiglia come una sorta di piccola società all’interno della quale ogni persona ha un suo ruolo, i suoi compiti, i suoi pregi e i suoi difetti. Tantissime unicità che insieme diventano un nucleo costruito sull’affetto e sui legami. Ci sono molti aforismi sulla famiglia che ne hanno saputo tracciare gli aspetti più peculiari. I più emozionanti.