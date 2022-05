Frasi di Maria Montessori sui bambini, ideali in ogni occasione

Maria Montessori è stata una pedagogista, filosofa, educatrice e scienziata italiana. Nata nel 1870, fu tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia. Il metodo educativo da lei ideato, che prende appunto il suo nome, è adottato ancora oggi in migliaia di scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori in tutto il mondo. Il metodo Montessori si basa sull’idea di educazione cosmica, ovvero che ogni cosa è collegata e ha il suo scopo nell’universo. Per l’educatrice, la disciplina deve derivare dal “lavoro libero” perché solo la libertà favorisce la creatività del bambino già presente nella sua natura. La donna ha dedicato la sua vita a occuparsi della crescita e dello sviluppo dei talenti dei più piccoli. Con DiLei, trovate una selezione di versi con gli aforismi e le citazioni più celebri di Maria Montessori sui bambini, da dedicare al proprio figlio o a giovani genitori.

Aforismi e frasi di Maria Montessori sui bambini

L’approccio educativo di Maria Montessori è improntato sull’indipendenza del bambino in modo da stimolare lo sviluppo naturale, psicologico e sociale. La scienziata ha parlato molto di come educare i più piccoli e del rapporto che i genitori e gli insegnanti dovrebbero stabilire con loro. Per chi sta cercando qualche suggerimento per esprimere concetti sulla crescita dei minori, alcune frasi e aforismi di Maria Montessori sui bambini.

Il più grande segno di successo per un insegnante è poter dire: i bambini stanno lavorando come se io non esistessi

La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice

Il bambino è una sorgente d’amore; quando lo si tocca, si tocca l’amore

Per insegnare bisogna emozionare

I genitori non sono i costruttori del bambino, ma i suoi custodi

Il bambino è insieme una speranza e una promessa per l’umanità

Più dell’elettricità, che fa luce nelle tenebre, più delle onde eteree, che permettono alla nostra voce di attraversare lo spazio, più di qualunque energia che l’uomo abbia scoperto e sfruttato, conta l’amore: di tutte le cose esso è la più importante

Se si è imparato ad imparare allora si è fatti per imparare

L’educazione comincia dalla nascita

I bambini sono esseri umani ai quali si deve rispetto, superiori a noi a motivo della loro innocenza e delle maggiori possibilità del loro futuro

Il bambino è sensibile a un punto estremo, impressionabile in modo tale che l’adulto dovrebbe sorvegliare tutti gli atti e le parole, perché esse gli rimangono scolpite nella mente

Frasi sui bambini e la natura

Al suo metodo educativo, Maria Montessori unisce il concetto di un’educazione cosmica in base alla quale si deve mirare a sviluppare nei bambini l’amore per la natura, la vita in genere e gli animali. Di seguito alcune citazioni e aforismi sui bambini e la natura.

Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di svilupparsi liberamente

Tutto quanto è aiuto inutile, è impedimento allo sviluppo delle forze naturali

I mali della prima infanzia li portiamo con noi per tutto il resto della vita

L’ambiente deve essere ricco di motivi di interesse che si prestano ad attività e invitano il bambino a condurre le proprie esperienze

Questo è il nostro dovere nei confronti del bambino: gettare un raggio di luce e proseguire il nostro cammino

Quando perciò parliamo di “libertà” del piccolo bambino non intendiamo di considerare le azioni esterne disordinate che i bambini abbandonati a sé stessi compirebbero come sfogo di un’attività senza scopo, ma diamo la parola in senso profondo di liberazione della sua vita da ostacoli che ne impediscono il normale sviluppo

Nel nostro tempo e nell’ambiente civile della nostra società, i bambini vivono molto lontani dalla natura e hanno poche occasioni di entrare in intimo contatto con essa o di averne diretta esperienza

La natura si è a poco a poco ristretta, nella nostra concezione, ai fiorellini che vegetano, e agli animali domestici utili per la nostra nutrizione, pei nostri lavori, o per la nostra difesa. Con ciò anche l’anima nostra si è rattrappita

I bambini sono così capaci di distinguere fra le cose naturali e le cose soprannaturali, che la loro intuizione ci ha fatto pensare ad un periodo sensitivo religioso: la prima età sembra congiunta con Dio come lo sviluppo del corpo è strettamente dipendente dalle leggi naturali che lo stanno trasformando

Frasi sull’autonomia dei bambini

Secondo Maria Montessori, i bambini vanno stimolati all’autonomia. Lasciando al piccolo la possibilità di esplorare, conoscere e conquistare il mondo esterno si dà l’opportunità di strutturare una solida indipendenza, di costruire relazioni sociali soddisfacenti e di utilizzare gli oggetti in funzione delle proprie potenzialità creative. Di seguito alcuni aforismi e frasi dell’educatrice sull’autonomia dei bambini.

L’adulto deve dare e fare quel tanto che è necessario affinché il bambino possa utilmente agire da solo: se fa meno del necessario, il bambino non può agire utilmente; se l’adulto fa più del necessario, e perciò si impone o si sostituisce al bambino, spegne i suoi impulsi fattivi

L’adulto deve rinunciare anzitutto a essere verbalmente e praticamente il despota cui il bambino deve obbedienza con la pretesa che la mente infantile si formi secondo un piano stabilito a priori

Chi tenta di correggere il bambino con la forza e con il peso della propria autorità si accorgerà ben presto di aver fallito nel suo intento. Il bambino risponderà in modo forte, esplicito perfino violento

È necessario che l’insegnante guidi il bambino, senza lasciargli sentire troppo la sua presenza, così che possa sempre essere pronto a fornire l’aiuto desiderato, ma senza mai essere l’ostacolo tra il bambino e la sua esperienza

Rendiamoci conto che il bambino è un operaio e che il fine del suo lavoro è di produrre l’uomo

Il lavoro dei bambini non produce un oggetto materiale, ma crea l’umanità stessa: non una razza, una casta, un gruppo sociale, ma l’intera umanità

Aiutiamoli a fare da soli

Quando la mano si perfeziona in un lavoro scelto spontaneamente, e nasce la volontà di riuscire, di superare un ostacolo, la coscienza si arricchisce di qualcosa di ben diverso da una semplice cognizione: è la coscienza del proprio valore

Frasi pedagogiche sui bambini

I bambini, per Maria Montessori, devono essere spronati e incuriositi in modo che svolgano compiti con piacere. La scuola dovrebbe cercare di avere piccoli felici piuttosto che pieni di nozioni. Bisognerebbe prestare attenzione al gioco che per il bimbo è un’attività seria che lo aiuta a sviluppare numerose abilità. Qui trovate alcuni aforismi e citazioni pedagogiche della scienziata sui bambini.