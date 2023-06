Frasi sulla corsa, per spronarci e farci amare questo sport

Fonte: iStockPhoto Citazioni, aforismi e frasi sulla corsa: le più belle

Amata da molti, la corsa è un’attività sportiva che non solo fa bene al corpo, ma anche alla mente, perché ci permette di staccare dai pensieri per concentrarsi sui movimenti, sullo sforzo fisico, sul qui e ora. E poi si può correre all’aria aperta, un vantaggio non da poco perché mentre lo si fa si può ammirare il paesaggio che ci circonda, ci si può immergere nella natura e vedere i luoghi da un altro punto di vista.

È un’attività economica, infatti se si corre all’aperto si deve sostenere solamente il costo dell’attrezzatura adatta, ed è accessibile a tante persone: ovviamente calibrata sul proprio fisico, sull’età e sulle proprie capacità e caratteristiche.

E sono tante le frasi sulla corsa che dimostrano come sia uno sport apprezzato dai professionisti e dagli amatori, parole che ci offrono un punto di vista su come ci si sente quando si svolge questa attività fisica, oppure frasi motivazionali che servono a spronarci in quei momenti (e capitano), durante i quali, si vorrebbe poltrire o riposare, invece di allacciarsi le scarpe e uscire ad allenarsi.

E ancora riflessioni, o frasi sulla competizione sportiva, ma che hanno come grande protagonista la corsa e tutti i suoi vantaggi fisici e mentali. Perché, come ogni sport, anche correre ci rende più felici e appagati: alla fine di un duro allenamento siamo più sereni, perché consapevoli di aver dedicato tempo ed energie al nostro benessere psicofisico.

Scelta la playlist giusta e indossati gli indumenti tecnici adatti, non resta altro da fare che uscire e dedicare un po’ del proprio tempo a uno sport che fa bene al corpo e alla mente: DiLei ha selezionato le frasi sulla corsa più significative e capaci di essere fonte di ispirazione, citazioni e aforismi da dedicare a chi ama correre oppure a sé stessi.

Corsa: frasi motivazionali

Anche gli atleti più esperti ogni tanto non hanno voglia di allenarsi, capita a tutti ma – se ogni tanto concedersi un po’ di riposo fa bene – è anche vero che è la costanza che premia quando si fa attività fisica.

Ecco, quindi, che in nostro aiuto vengono le frasi motivazionali sulla corsa, aforismi e citazioni famosi che ci spronano a non mollare. Sono di ispirazione quando si corre da soli, quando si è neofiti e si vuole iniziare a praticare questo sport, ma anche quando si è atleti esperti e manca la voglia.

Non mollare mai è il segreto di chi pratica sport in maniera continuativa, di chi lavora perché corpo e spirito stiano bene in egual misura. Le citazioni e gli aforismi motivazionali da dedicarsi (o da dedicare) quando si cercano mille scuse per non andare a correre, anche se sappiamo che dopo staremo meglio e saremo più felici.

Corro perché se non lo facessi sarei pigro e triste e spenderei il mio tempo sul divano. Corro per respirare l’aria fresca. Corro per esplorare. Corro per sfuggire l’ordinario. Corro… per assaporare il viaggio lungo la strada. La vita diventa un po’ più vivace, un po’ più intensa. A me questo piace. (Dean Karnazes)

C’è un circolo virtuoso nello sport: più ti diverti più ti alleni; più ti alleni più migliori; più migliori più ti diverti. (Pancho Gonzales)

Corri spesso. Corri a lungo. Ma non superare mai la tua gioia di correre. (Julie Isphording)

Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi mentre stai correndo. Il miracolo non è essere giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire. (Jesse Owens)

Corro perché è un simbolo della vita. Devi spingere te stesso per superare gli ostacoli. Potresti sentire di non farcela. Ma poi trovi la tua forza interiore e ti rendi conto di poter fare molto più di quanto pensassi. (Arthur Blank)

Corri quando puoi, se non puoi, cammina e, se non puoi camminare, striscia. Fai quello che devi, ma non mollare mai. (Dean Karnazes)

Da qualche parte nel mondo qualcuno si sta allenando e tu no. Quando lo sfiderai, lui ti batterà. (Tom Fleming’s Boston Marathon Training Motto)

La consapevolezza mostra che si corre non tanto per il piacere che se ne trae, ma per l’appagamento di una necessità che si avverte. È un bisogno, come quello di dormire. Se lo riconoscessero tutti, il mondo sarebbe un posto meraviglioso e tranquillo. (Larry Shapiro)

Tra i concorrenti ce n’era uno che per tutta la corsa, dall’inizio alla fine, rimuginava su un motto appreso dal fratello (un maratoneta anche lui): Pain is inevitable. Suffering is optional. Quello era il suo mantra. Il dolore non si può evitare, ma la sofferenza è opzionale. Supponiamo per esempio che correndo uno pensi: “Non ce la faccio più, è troppo faticoso”. La fatica è una realtà inevitabile, mentre la possibilità di farcela o meno è a esclusiva discrezione di ogni individuo.

Da qualche parte dietro l'atleta che sei diventato e le ore di allenamento e gli allenatori che ti hanno spinto c'è un bambino che si è innamorato del gioco e non si è mai guardato indietro… gioca per lui. (Emil Zatopek)

Correre è un’attività bella in sé. Il solo fatto di infilarsi un paio di scarpette e farsi il giro dell’isolato è bello. Ricavare un’ora di tempo libero dagli impegni della giornata (lavoro, famiglia, doveri) e dedicarla al silenzioso ascolto del proprio corpo è bello. Perché è bello staccare, scendere dal treno in corsa in cui si è trasformata la vita quotidiana della maggior parte delle persone. (Stefano Baldini)

Correre e libertà: le frasi

Correre ci fa sentire liberi, annulla i pensieri e ci permette di muoverci in uno spazio in cui la mente si ferma, per concentrarsi sui respiri, sulla fatica, sui gesti che compiamo per procedere un passo avanti all’altro.

Chi si dedica alla corsa sa quanto questa attività sportiva faccia bene sia livello fisico che mentale, perché hanno provato quella sensazione di libertà che questo sport regala. Le frasi più belle.

Correre è la più grande metafora della vita perché ne tiri fuori quello che ci metti dentro. (Oprah Winfrey)

La corsa è il mio tempo privato, la mia terapia, la mia religione. (Gail W. Kislevitz)

Se vuoi correre un miglio, corri un miglio. Se vuoi vivere un’altra vita, corri una maratona. (Emil Zatopek)

Qualcuno dice di provare senso di libertà o cose del genere. Ma io la cosa che più amo è il senso della competizione, l’aspetto fisico della corsa. (Oscar Pistorius)

Non corro per andare veloce, ma per dare al mio cervello un motore acceso al minimo sul quale far scorrere i pensieri. Altrimenti ristagnano, o giocano a nascondino. Invece correndo, la mattina presto, al buio, si sentono autorizzati a uscire (tanto non li vede nessuno). Bruno Osimo

Chi ha piedi leggeri, riuscirà a correre anche sopra alla melma e a danzarvi come se fosse ghiaccio ben spazzato. (Friedrich Nietzsche)

Correre è lo spazio aperto dove vanno a giocare i pensieri. (Mark Rowlands)

Se non avete una risposta ai vostri problemi dopo 4 ore di corsa, probabilmente non ce l’avrete mai. (Christopher Mcdougall)

Se vuoi correre devi per forza toglierti la tua maschera per un po’. (Fabrizio Caramagna)

Quel giorno, non so proprio perché decisi di andare a correre un po’, perciò corsi fino alla fine della strada, e una volta lì pensai di correre fino la fine della città, e una volta lì pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi: visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell’Alabama, e così feci. Corsi attraverso tutto l’Alabama, e non so perché continuai ad andare. Corsi fino all’oceano e, una volta lì, mi dissi: visto che sono arrivato fino a qui tanto vale girarmi e continuare a correre. Quando arrivai a un altro oceano, mi dissi: visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale girarmi di nuovo e continuare a correre; quando ero stanco dormivo, quando avevo fame mangiavo, quando dovevo fare… insomma, la facevo! (Forrest Gump)

Quando corro penso a correre e basta: una testa piena di pensieri pesa di più e in salita vai di meno. (Ivan Basso)

Non importa cosa trovi alla fine di una corsa, l’importante è quello che provi mentre stai correndo. Il miracolo non è essere giunto al traguardo, ma aver avuto il coraggio di partire. (Jesse Owens)

Riflessioni sulla corsa

Chi corre lo sa bene: sia in compagnia sia in solitudine si tratta di un’attività fisica che allena la mente a una grande concentrazione e il fisico a spingere, ogni giorno più in alto, l’asticella della resistenza. Si tratta di un’attività molto amata, sono tantissimi infatti i runner in tutta Italia, anche perché si può correre in ogni luogo e in ogni momento e questo facilita nell’organizzazione delle proprie giornate.

La corsa è sinonimo di libertà, di appagamento e di fatica, quel tipo di sforzo fisico che ci fa sentire meglio e soddisfatti di noi stessi. Le riflessioni sulla corsa da tenere a mente.

Alla fine non solo non sentivo più la stanchezza, non potevo neanche più formulare pensieri del tipo “chi sono?” o “cosa ci faccio qui?” Non mi rendevo conto, come invece avrei dovuto fare, che c’era in tutto ciò qualcosa di strano. L’azione di correre mi aveva portato in un territorio quasi metafisico. Prima di tutto esisteva la corsa, e in funzione della corsa esistevo io. Corro, dunque sono. (Haruki Murakami)

Piede strada gamba respiro pausa di un attimo, aria aspirata e compressa, uno due tre quattro cinque, respira, tutto sotto controllo, anche la fitta di quel dolore continuo, corri, solleva parole e vola in esse. (David Grossman)

Corro perché molto prima che le mie orme svaniscano, forse avrò ispirato qualcuno a rifiutare la strada facile, a scendere in pista, a mettere un piede davanti all’altro e ad arrivare alla mia stessa conclusione: corro perché questo mi porta sempre dove voglio andare. (Dean Karnazes)

La maratona è una sorta di credo permanente: basta aver corso volta soltanto per sentirsi maratoneti a vita. Un po’ come per la psicanalisi. Sì, la considero una forma di arte marziale, una disciplina interiore. Lo è intrinsecamente. Per gli allenamenti che richiede, per il modo in cui ti porta a percepire l’ambiente, per lo sforzo che esige dal tuo corpo. Il maratoneta è un samurai con le scarpette al posto della spada: è estremamente severo verso se stesso, non si perdona mai, è costantemente in lotta contro i propri limiti… Sbaglia chi pensa alla maratona come a una scelta sportiva, è una disciplina massimamente estetica. È proprio una visione del mondo: non sono solo quei quarantadue chilometri da correre nel minor tempo possibile, è l’idea di resistere, di andare oltre… (Mauro Covacich)

Anche un viaggio di mille miglia inizia con un singolo passo. (Lao Tzu)

Mi hanno chiesto: “Perchè corri?” Io ho risposto: “Perché tu sei fermo?” (Jeremy Wariner)

Un atleta che corre è una scultura in movimento. (Edwin Moses)

Se rimani indietro, corri più veloce. Non mollare mai, non arrenderti mai e ribellarti contro le probabilità. (Jesse Jackson)

Correre è molto utile. È un bene per le gambe e i piedi. È anche molto buono per la terra. La fa sentire necessaria. (Charles Schulz, Peanuts)

Dividi una gara in 3 parti: corri la prima con la testa, la seconda con la tua personalità, la terza col cuore. (Mike Fanelli)

Correre un’ora al giorno, e garantirmi così un intervallo di silenzio tutto mio, è indispensabile alla mia salute mentale. (Haruki Murakami)

Frasi sulle gare sportive

Chi partecipa a gare sportive, comprese quelle dedicate alla corsa, sa bene che la sfida è innanzitutto con se stessi: prendere parte a una competizione significa mettere in gioco fisico, cuore e testa, e non sarà così importante arrivare primi, quanto piuttosto aver dato il massimo.

Ci sono tante frasi che racchiudono il senso delle gare, quello che prova l’atleta, il lungo percorso che affronta per prepararsi e per giocarsi, magari in una manciata di secondi, il lavoro di tanti anni. Sono momenti speciali, indimenticabili, ma capaci di cambiare la vita. Le citazioni e gli aforismi più significativi.