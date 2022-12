Cher è fidanzata con Alexander Edwards, il dettaglio che non lascia dubbi

Fonte: IPA Cher si è fidanzata? Il dettaglio che non lascia dubbi

Una foto pubblicata la sera di Natale ha acceso il gossip in merito a come procede la relazione tra Cher e Alexander Edwards. I due, infatti, poco più di un mese fa si sono mostrati in pubblico in atteggiamenti intimi. Ma è il nuovo dettaglio pubblicato dalla cantante su Twitter a non lasciare dubbi e a far supporre che i due si siano fidanzati. Sin dall’inizio questa storia ha fatto parlare di sé, soprattutto per la differenza di età tra la coppia: infatti lei ha 76 anni, mentre lui 36. Quarant’anni che non pesano, almeno stando alle recenti dichiarazioni di lei.

Cher si è fidanzata? Il regalo speciale di Alexander Edwards

Un regalo speciale e decisamente prezioso, in tutti i sensi. È quello che Cher ha trovato sotto l’albero di Natale. A mostrarlo è stata lei stessa su Twitter dove ha pubblicato la foto di un grande diamante, incastonato in un anello ricoperto di pietre preziose, accompagnato dal commento “Non ho parole” e il nome Alexander, A.E.

Un’immagine che ha scatenato i commenti, e i gossip, perché dall’aspetto il gioiello sembrerebbe proprio quello che viene usato per scambiarsi una promessa. La cantante poco dopo ha scritto un nuovo tweet, con l’immagine a corredo, scrivendo “L’ho messa perché le sue unghie sono molto cool”.

Il produttore infatti sfoggia una nail art verde e nera con delle fiamme. Ma poco è interessato agli utenti l’aspetto estetico, le ipotesi su un fidanzamento tra i due sono state quelle più gettonate. Cher su questo non ha voluto aggiungere nulla, ma l’anello e come è fatto sono dettagli che non lascerebbero dubbi: sembrerebbe proprio che la cantante si sia fidanzata.

Cher, cosa sappiamo della relazione con Alexander Edwards

Tra i due ci sono 40 anni di differenza e questo ha suscitato senza dubbio molto scalpore. A quanto pare si sarebbero conosciuti a settembre durante la settimana della moda di Parigi. Poi sono arrivate le immagini in cui sono stati immortalati passeggiare mano nella mano, nella tipica gestualità di una coppia. Nella stessa occasione Alexander Edwards le avrebbe fatto il baciamano mentre erano entrambi seduti nei sedili posteriori di una vettura. Gesti che avevano dato il via ai rumors su una loro relazione, che poi è stata confermata dalla diretta interessata. La cantante al The Kelly Clarkson Show aveva detto in merito: “Sulla carta, è un po’ ridicolo. Ma nella vita reale, andiamo molto d’accordo. È favoloso. E non do agli uomini qualità che non meritano”.

Parole che mostrerebbero quanto sia speciale la loro storia d’amore, tanto da comprendere un anello di diamanti, simbolo di promesse importanti.

Cher, la sua vita sentimentale

Cher è una star e come tale la sua vita sentimentale ha occupato le pagine dei giornali quasi quanto come quella professionale. Vincitrice di un Oscar, cantante che ha dato vita a brani che hanno fatto la storia della musica, donna che ha contribuito a sfatare il mito dell’età, che è solo un numero e non una definizione. Di recente ha anche calcato la passerella per Balmain alla Paris Fashion Week.

E se questa è solo una piccola parte della sua vita professionale e artistica, tante le sue relazioni celebri, ma solamente due i matrimoni. Il primo quello con Sonny Bono datato 1964 da cui ha divorziato nel 1975. Le seconde nozze, invece, sono datate 1976 quando ha sposato Gregg Allman. I due si sono separati nel 1977.

Da allora Cher ha vissuto altre relazioni, ma mai arrivate a un matrimonio. Che accada questa volta?