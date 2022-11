Cher ha un nuovo amore? Chi è Alexander Edwards che ha 40 anni meno di lei

Fonte: IPA Cher e Alexander Edwards insieme: nuova coppia?

Un nuovo amore per Cher? La risposta potrebbe proprio essere sì, almeno stando agli ultimi scatti dei paparazzi che l’hanno immortalata a Los Angeles in atteggiamenti molto affettuosi con Alexander Edwards, noto alle pagine delle cronache rosa per essere un produttore musicale e per la relazione (conclusa) con la modella Amber Rose.

Edwards è del 1987, mentre Cher è del 1946: conti alla mano i due hanno 40 anni – circa – di differenza.

Cher, Alexander Edwards sarebbe la sua nuova fiamma

Una serata fuori e alcuni gesti particolarmente intimi sono bastati per pensare che Alexander Edwards possa essere la nuova fiamma di Cher. Ma che cosa è accaduto?

Secondo quanto riportato da TMZ, noto sito di gossip americano, i due sono stati immortalati mentre si recavano in un locale. Fin qui nulla di strano se non fosse che nelle foto la cantante e il produttore si tengono per mano, con le dita intrecciate: un modo di passeggiare vicini che fa subito pensare a una coppia. A gettare benzina sul fuoco anche il bacio della mano che si sarebbero scambiati nell’auto, infatti Alexander Edwards le avrebbe fatto il baciamano mentre erano entrambi seduti nei sedili posteriori della vettura.

Segni di una relazione? Per il momento, come riporta E Online!, non sono state rilasciate dichiarazioni. Certo è che i due, insieme al rapper Tyga, sono stati visti insieme anche una settimana fa quando sono andati a trovare la cantante nella villa di Malibu, secondo quanto riportato dal Daily Mail. Insomma la gestualità sembrerebbe raccontare di un rapporto che va oltre il mero affetto o legame professionale, dall’altra parte però, queste frequentazioni, potrebbero essere il preludio di una collaborazione.

I dubbi e le domande non mancano ma si può ragionevolmente supporre che saranno i diretti interessati, se e quando vorranno, a rivelare qualcosa di più.

Chi è Alexander Edwards

Classe 1987, produttore musicale, Alexander Edwards su Instagram ha un profilo scarno di immagini (ne ha pubblicato solo due) ma molto seguito. Sempre sul social si può apprendere, tramite la sua biografia, che lavora per la Last King Records, ovvero l’etichetta discografica di Tyga. Alexander Edwards è famoso anche per la sua vita privata, infatti è stato per diverso tempo con la modella Amber Rose e i due hanno un figlio di tre anni. A quanto pare lui le sarebbe stato infedele.

Cher, perché la storia con Alexander Edwards potrebbe essere vera

Se c’è una star per cui la frase “l’età è solo un numero” conta davvero quella è Cher. Lo ha ampiamente dimostrato proprio di recente quando, in occasione della Paris Fashion Week ha sfilato per Balmain: a 76 anni ha calcato la passerella con una mise in lattice che le fasciava alla perfezione il corpo. Costume con fuseaux abbinati, accompagnati da stivaletti in pelle con plateau.

E se l’aspetto è quello di una trentenne, la sua fama e il successo quelli di un’icona della musica e del cinema, la vita privata è quella di una star. Tanti gli amori, i flirt, le relazioni. Due i matrimoni. Cher è una donna bellissima, che ama e che ci insegna ancora una volta che l’età non conta nulla. Che la relazione con Edwards sia vera, oppure no.