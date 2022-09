Cher, sensazionale a 76 anni per Balmain alla Paris Fashion Week

Fonte: IPA Cher alla sfilata Balmain durante la Paris Fashion Week

Cher, una vera extraterrestre nel mondo dello star system. Una donna che a 76 anni, è ancora più bella che a 20. Una cantante e attrice incredibile che non sembra avvertire il passare del tempo. E, in passerella per Balmain alla Paris Fashion Week di settembre 2022, a 76 anni suonati, è stata incredibile.

Fonte: IPA

Cher, fasciata in un costume intero in lattice, con fuseaux abbinati e stivaletti di pelle con plateau, i lunghissimi capelli corvini sciolti, ombretto metallico e labbra rosso fuoco, era una bomba di sensualità.

Fonte: Getty Images

La cantante ha solcato la passerella abbracciata al designer Olivier Rousteing, che l’ha fortemente voluta alla sfilata. Sulle note di un suo grandissimo successo, Strong Enough.

Fonte: Getty Images

“Mi sono davvero divertita sul palco, mi sono sentita benissimo”, ha twittato Cher poco dopo lo spettacolo. D’altronde chi meglio di lei poteva rappresentare lo stile barocco ed eccentrico della sfilata Balmain, lei che in quasi 60 anni di carriera ha segnato con il suo stile e originalità, la storia della moda dello star system. Sdoganando il nude look sul red carpet, le piume e gli outfit simil circensi. Una personalità fortissima, una diva unica e incredibile, che ancora oggi, a 76 anni, ha ancora tanto da dire.