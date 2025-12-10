Cher si sposa, chi è il fidanzato Alexander Edwards

Alexander Edwards è il fidanzato di Cher, che intende sposare, più giovane di lei di 40 anni. Ma chi è davvero?

Chi è Alexander Edwards? Una curiosità quasi spontanea, se si parla di dive del calibro di Cher, figure che – nel bene e nel male – non smettono mai di far discutere. A maggior ragione quando entra in gioco la vita sentimentale di una star che, alla vigilia degli 80 anni, continua a sfidare stereotipi e aspettative con la disarmante naturalezza che l’ha resa un’icona. Dopo due matrimoni, due figli e una carriera che ha attraversato generazioni, Cher torna a far parlare di sé per un motivo preciso: il suo nuovo fidanzato, Alexander “AE” Edwards, di ben 40 anni più giovane. Ma chi è l’uomo che potrebbe diventare, secondo le indiscrezioni, il suo terzo marito?

Cosa sappiamo su Alexander “AE” Edwards, il compagno di Cher

Classe 1987, Alexander “AE” Edwards è un discografico e produttore musicale californiano, figura nota nel mondo hip-hop statunitense. La sua carriera si è sviluppata soprattutto dietro le quinte, con ruoli di responsabilità all’interno di etichette di rilievo e collaborazioni con artisti della scena urban. Un profilo non da copertina patinata, ma solido, radicato nell’industria musicale e con ambizioni proprie.

La relazione con Cher è iniziata da qualche anno, ma è stata la loro apparizione sul red carpet della sfilata Versace autunno-inverno a suggellare ufficialmente il legame agli occhi del pubblico. A catturare immediatamente l’attenzione non è stato tanto l’outfit della coppia – impeccabile, come prevedibile – quanto la differenza d’età, che conta su un distacco di oltre 40 anni. Un divario che non è passato inosservato. Ma, a quanto pare, ai diretti interessati importa ben poco.

In un’intervista al The Kelly Clarkson Show, Cher aveva commentato con grande sincerità: “Certo, sulla carta fa ridere, ma nella vita reale andiamo molto d’accordo”. Una dichiarazione che fotografa perfettamente la natura del rapporto: complicità, voglia di condividere la vita insieme e una sintonia che sembra superare la dimensione privata per estendersi anche a quella artistica. La coppia, infatti, ha collaborato al brano Drop Top Sleigh Ride, incluso nell’album natalizio Christmas, a riprova di un’intesa che va oltre i facili pettegolezzi.

Cher e Alexander Edwards, le loro storie d’amore

Prima di Cher, Edwards era stato legato sentimentalmente alla modella Amber Rose, un’unione dalla quale è nato un figlio, Electric Alexander Edwards. Anche questa relazione era stata molto esposta mediaticamente, soprattutto negli ambienti hip-hop e fashion.

Sul fronte Cher, l’eventualità di un nuovo matrimonio avrebbe un peso simbolico importante. La cantante è stata sposata due volte: la prima con Sonny Bono, partner professionale e sentimentale con cui formò un duo leggendario (che in parte l’ha resa quella che è oggi), e poi con Gregg Allman, chitarrista degli Allman Brothers. Due storie intense, da cui sono nati i suoi due figli: Chaz Bono, che ha completato un percorso di transizione di genere, ed Elijah Blue Allman.

Se Cher dovesse davvero indossare di nuovo l’abito bianco, sarebbe un capitolo sorprendente ma non incoerente nella storia personale di una donna che ha sempre vissuto secondo le proprie regole. E forse è proprio questo che continua a renderla così magnetica: la libertà di scegliere, amare, cambiare. Anche a 80 anni.

