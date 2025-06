Chi è Elijah Blue Allman, il figlio di Cher ricoverato per overdose

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: Getty Images Elijah Blue Allman e Cher

Elijah Blue Allman, è il figlio di Cher, nato dal suo matrimonio con il cantante Gregg Allman scomparso nel 2017. Il secondogenito dell’artista ha fatto discutere soprattutto per i suoi problemi con la droga che lo hanno portato più volte a rischiare la vita, anche a causa di una overdose.

Chi è Elijah Blue Allman, figlio di Cher

Classe 1976, Elijah Blue Allman ha un fratello maggiore, Chaz Bono, nato dal matrimonio di Cher con Sonny Bono. Da parte di padre inviene ha ben quattro fratelli: Devon, Layla, Michael e Delilah.

Negli anni si è affermato come musicista, fondando la band metal Deadsy, ma ha fatto anche discutere per via dei suoi problemi di dipendenza e gli attriti con la madre.

Nel 2014, aveva rivelato in una lunga intervista rilasciata a ET di aver iniziato a fare uso di droghe quando aveva solamente 11 anni. “Cercavo solo di sfuggire a tutto il mio passato, ed è allora che ti rivolgi a quel tipo di droghe, sai, eroina e oppiacei – aveva detto -. La droga mi ha in un certo senso salvato… Se non l’avessi avuta in quel momento, non so cosa avrei fatto… Potresti buttarti da un ponte. Se solo riuscissi a superare quel periodo, a superarlo e poi a chiedere aiuto”.

Il figlio di Cher aveva poi raccontato di aver rischiato più volte l’overdose. “Ci sono stati alcuni momenti in cui ha rischiato molto e in cui si è sentito davvero al limite della mortalità. Può capitare la combinazione sbagliata di cose e si può semplicemente scivolare nell’abisso. Sapevo che era sbagliato e sapevo di essere molto insoddisfatto della vita in quel momento”.

La lotta di Cher per salvare suo figlio Elijah Blue Allman

In questi anni Cher ha cercato più volte di aiutare suo figlio ad uscire dal tunnel della droga. Qualche tempo fa la cantante era persino ricorsa al tribunale, richiedendo la tutela del figlio presso la corte di Los Angeles.

In quell’occasione l’artista aveva definito il figlio come “sostanzialmente incapace di gestire le proprie risorse finanziarie a causa di gravi problemi di salute mentale e abuso di sostanze» e che rischiasse di spendere tutto nell’acquisto di droghe”.

Cher aveva poi spiegato: “Sono una madre. Questo è il mio lavoro: in un modo o nell’altro, cercare di aiutare i miei figli. Fai qualsiasi cosa per i tuoi figli. Ogni volta che puoi aiutarli, lo fai e basta, perché questo è essere una madre. Ma è gioia, anche con angoscia, e soprattutto, quando pensi ai tuoi figli, sorridi e li ami, e cerchi di essere lì per loro”.

Una richiesta ritirata volontariamente da Cher nel 2024, sino all’ultima notizia, quella di un ricovero d’urgenza di Elijah Blue Allman a causa di una overdose. A dare la notizia è stato TMZ che ha anche rivelato che il figlio di Cher si sarebbe salvato per miracolo e ora sarebbe ricoverato in una clinica, sotto stretta osservazione per riprendersi.

Accanto a lui ci sarebbe, ovviamente, Cher, che sarebbe corsa dal figlio per stare al suo fianco in questo momento difficile.