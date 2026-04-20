Cher diventa nonna a sorpresa: la nipote segreta spunta dopo 15 anni

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Cher

La realtà trova sempre il modo di sorprenderci. Da oggi lo sa anche Cher, che nelle ultime settimane si è ritrovata davanti a una notizia che nessuno si aspettava – nemmeno lei: è diventata nonna. L’icona della musica ha infatti scoperto solo da pochi giorni di avere una nipote adolescente, un legame familiare rimasto a lungo sconosciuto e che oggi riporta alla luce equilibri delicati e conti in sospeso con il figlio Elijah.

Cher è nonna (ma lei non lo sapeva)

A raccontare la vicenda è Kayti Edwards, ex modella oggi lontana dai riflettori, che sostiene di essere la madre della nipote di Cher, la quindicenne Ever. La giovane sarebbe infatti nata nel 2010 da un breve legame con Elijah Blue Allman, figlio della cantante.

Per molto tempo, questa storia sarebbe rimasta confinata a pochi, quasi come un segreto scomodo da gestire, oppure qualcosa di estremamente privato da tenere per sé. Solo di recente, però, la situazione è cambiata e la notizia ha iniziato a circolare nella cerchia familiare, fino a spingere Kayti Edwards a parlare apertamente.

Il contatto con Cher, secondo il racconto che la donna ha fatto al magazine The Sun, sarebbe arrivato in tempi relativamente recenti e avrebbe lasciato la cantante sorpresa e, almeno inizialmente, disorientata. “Cher mi ha contattato lo scorso giugno chiedendomi se fosse vero, quindi ho dovuto confessare.” – ha dichiarato Edwards – “Ha detto di aver sentito qualcosa al riguardo da Elijah nel 2021, ma non sapeva se si trattasse solo di chiacchiere. Quando ha saputo la notizia, è rimasta senza parole“. Comprensibile, data la portata della notizia.

Passato il primo momento di incredulità, qualcosa si è mosso. L’incontro tra Cher e la ragazza sarebbe avvenuto in un clima sereno, quasi inaspettato per una situazione così delicata. Niente drammi o patimenti d’animo, piuttosto conversazioni semplici, tanta curiosità reciproca e la voglia di conoscersi in modo naturale. “Cher ha chiesto a Ever se volesse vedere il suo armadio e le ha mostrato un paio di jeans che aveva indossato a un concerto. È stata un’esperienza fantastica per lei”.

Tra piccoli gesti e attenzioni, il rapporto starebbe iniziando a prendere forma. Non un legame costruito da zero in un giorno, ma un percorso lento, fatto di tempo e di fiducia. Secondo quanto raccontato dalla madre nell’intervista, l’atteggiamento di nonna Cher sarebbe stato aperto e disponibile, anche se è evidente che si tratta di una novità ancora tutta da metabolizzare.

Il difficile rapporto con il figlio Elijah

Se sul fronte nonna-nipote si intravede un inizio, più complicato resta il quadro legato a Elijah Allman, figlio di Cher e del compianto Greg Allman. Il rapporto tra lui e la figlia sarebbe sempre stato fragile, segnato da una presenza intermittente. La paternità, a quanto emerge, non sarebbe mai stata davvero vissuta e nel tempo i contatti si sarebbero ridotti al minimo.

“Voleva vederla e avere un rapporto con lei, ma non era in condizioni di farlo“, dice Kayti, che poi aggiunge: “Deve tornare a essere la persona che conoscevo un tempo, e Cher è d’accordo. Dobbiamo aiutarlo a guarire”.

Negli ultimi anni, inoltre, la situazione personale di Elijah è diventata sempre più delicata. Nel 2025 è stato ricoverato dopo un’overdose, mentre nei mesi successivi il suo nome è tornato più volte nelle cronache per episodi che hanno portato anche ad arresti e accuse di aggressione. A questo si aggiungono le preoccupazioni legate alla sua capacità di gestire la propria vita e le proprie risorse, tanto che la madre avrebbe avviato iniziative legali per tutelarlo. Un quadro complesso che rende ancora più fragile l’equilibrio familiare.

Proprio questo scenario avrebbe spinto Edwards a uscire allo scoperto e raccontare tutto, invece di continuare a mantenere il silenzio. Per anni, la priorità sarebbe stata proteggere la ragazza da dinamiche complicate. Oggi, invece, la situazione si ribalta: le porte si aprono e i rapporti iniziano a ridefinirsi.