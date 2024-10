Gisele come Monica Vitti nella campagna firmata Steven Meisel

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images Gisele come Monica Vitti

Gisele Bundchen, 44 compiuti ad agosto 2024, ha appeso le sfilate al chiodo ma non smette di stupire e abbagliare con la sua bellezza versatile e unica. Perché Gisele ha sempre avuto quell’X Factor nella moda che l’ha resa negli anni unica e indimenticabile. Proprio come tante generazioni di attrici del passato, che pur non essendo le più belle, risultavano comunque le più affascinanti. Pensiamo alle varie Barbra Streisand o Meryl Streep a Hollywood e a Mariangela Melato e Monica Vitti in Italia.

Non è quindi un caso che un genio della fotografia come Steven Meisel, per la nuova campagna Zara, abbia pensato di truccarla e acconciarla come Monica. E gli scatti, pubblicati in anteprima sui profili social di Gisele, sono sorprendenti.

In effetti, pur in ambiti diversi, Gisele come la Vitti ha sempre avuto quella fotogenia e capacità di spaccare l’obiettivo che non tutte hanno, a prescindere dalla bellezza. E così come Gisele non può fare a meno del mare, ogni suo post, sua foto, la ritrae accanto alle donne, così Monica diceva: “Con il mare ho un rapporto travolgente, quando lo vedo muoversi, impazzire, calmarsi, cambiare colore, rotta, è il mio amante”. Una brasiliana, l’altra romana verace, la prima diventata famosa quando l’attrice si era già ritirata dalle scene. Eppure, tante cose le unisce, prima fra tutte, la straordinaria unicità.