Gisele Bundchen, che ci insegna ad essere belle in maniera naturale

Gisele Bundchen, 40 anni al top: quando la determinazione supera la bellezza

Gisele Bundchen, una delle ( ex) top model più belle al mondo, a 41 anni è se possibile più bella che a 20. Lontana per scelta dalle passerelle, l’ex angelo di Victoria’s Secret si gode il marito Tom Brady e i figli a distanza dallo star system, se non per qualche rara incursione, e a stretto contatto con la natura, da sempre fondamentale nella sua vita per sentirsi bene.

“Adoro il calore, l’odore della brezza dell’oceano, guardare i potenti temporali e i magici tramonti”, ha detto di recente in una intervista. “Sentirsi in contatto con la natura mi porta tanta gioia.

E con gli anni Gisele, che non è mai stata fissata con trucco, abbigliamento costoso e tutto quello che c’è di artificioso e costruito intorno alla bellezza pura, ha fatto sempre più della semplicità e naturalezza il proprio modus vivendi, in cui rientrano alimentazione, fitness e beauty routine

Nella sua dieta c’è spazio solo per il biologico e l’integrale, in linea con questa scelta, eliminando cibi e bevande raffinate o industriali. “Penso che siamo quello che mangiamo, è importante bere molta acqua, evitare i cibi industriali e mangiare molta frutta e verdura. Sulla pelle si nota subito la differenza quando mangi sano”.

La cura del fisico non è un ossessione per lei. A parte le sedute di corsa e le lunghe camminate sulla spiaggia, o qualche esercizio per tonificare glutei e addominali, l’unica cosa che Gisele pratica con costanza e passione da anni è lo yoga, vera medicina per il corpo e lo spirito. L’ex modella da tempo si affida alle mille virtù del pranayama anche per combattere gli attacchi di panico.

Offerta Pranayama. L'intelligenza del respiro Lo straordinario contributo del Pranayama, la scienza del respiro della tradizione Yoga

Ma è nella sua beauty routine che Gisele stupisce per semplicità. Sono davvero pochi i suoi accorgimenti per mantenere la sua pelle giovane e sana. E si possono riassumere in pochi passi: acqua (berne tantissima ogni giorno e usarla in abbondanza per pulire il viso), un esfoliante naturale, un contorno occhi delicato e uno spray per il viso, meglio se aromatizzato alla rosa o alla lavanda.

Ultimo, e non poteva essere altrimenti visto che Gisele è stata per anni ambassador del brand, il Capture Totale Super Potent Serum di Dior, che unisce potenti idratanti – squalene, niacinamide, glicerina e acido ialuronico – con un vero e proprio giardino di estratti floreali per rivitalizzare la pelle.

Ma il vero segreto è la sua meditazione mattutina: “Pratico la meditazione ogni mattina. Credo che la bellezza esteriore sia un riflesso del tuo equilibrio interiore e della tua pace”.