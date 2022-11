Irina Shayk e Bradley Cooper felici insieme: “Sono una famiglia”. E a loro basta così

Fonte: ANSA Irina Shayk e Bradley Cooper, il loro riavvicinamento

Il tempo cambia la percezione dei rapporti, dei legami, dei sentimenti. Negli anni abbiamo visto coppie famose scoppiare per poi riavvicinarsi. E sembra proprio che la stessa cosa stia accadendo a Irina Shayk e Bradley Cooper che sono sempre più vicini. Le ultime foto li hanno immortalati per le strade di New York in atteggiamenti molto affettuosi. Del resto sono una famiglia, condividono una figlia e sono stati diversi anni insieme. Il rivederli assieme potrebbe essere il segno che il loro rapporto sia giunto a una nuova epoca? Una cosa è certa per loro, al momento, basta così: senza proclami o dichiarazioni.

Irina Shayk e Bradley Cooper, il loro riavvicinamento

Quest’estate Irina Shayk aveva pubblicato una foto su Instagram in cui era immortalata insieme all’ex, l’attore Bradley Cooper. I due erano ritratti in vacanza, in una location spettacolare tra acque cristalline e natura. Già all’epoca rivederli in coppia aveva fatto accendere la fiamma della speranza che tra i due fosse nuovamente amore. Negli anni di rottura (si sono lasciati nel 2019) sono stati più volte immortalati insieme, ma questa volta a fare la differenza c’era il fatto che nelle immagini non apparisse la figlia Lea.

Poi è stata la volta di Halloween: i due sono stati avvistati fare dolcetto e scherzetto insieme alla figlia. Lui vestito da orso e lei da pin – up. Poi sull’account Instagram della top model sono apparse alcune immagini, tra cui una in cui siede sulle ginocchia dell’orso.

Ad aggiungere benzina sul fuoco ci sono state le ultime foto, quelle che li ritraggono in giro per New York mentre portano a passeggio i cani. E il linguaggio del corpo, fatto di vicinanza e abbracci, è quello di due persone che si vogliono bene.

Già questa estate, dopo gli scatti in spiaggia, una fonte aveva rivelato a Page Six che era stata: “Una vera vacanza in famiglia e che stanno pensando di tornare insieme”. People, invece, ora spiega che una persona vicina a Irina Shayk avrebbe spiegato che: “È molto felice di trascorrere del tempo con Bradley. Lo ama moltissimo”.

Che non abbiano mai smesso di essere una famiglia è chiaro: negli anni sono stati visti insieme, rivelando un rapporto che va oltre la mera passione ma che è fatto di affetto e complicità. Sempre People, infatti, riporta che la top model “Si sente molto orgogliosa di come sono stati in grado di andare d’accordo ed essere co – genitori della loro bellissima bambina”.

Gli amori che ritornano: da Belen e Stefano fino ai Bennifer

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: le parole di Amici mai di Antonello Venditti sono state un balsamo per chi ha sofferto a seguito di una rottura o per un sentimento mai sopito. E sono anche particolarmente rappresentative di alcune coppie famose che, negli ultimi anni, ci hanno fatto sognare con il loro ritorno di fiamma. Proprio se si riflette sugli ultimi mesi come non pensare a Belen e Stefano De Martino? Ora sono tornati insieme, innamorati più che mai, dopo un lungo tira e molla.

Iconici, poi, sono i Bennifer: J.Lo e Ben Affleck hanno ripreso dopo vent’anni quello che avevano lasciato incompiuto arrivando a quel sì che, alla luce del tempo che è passato, era solo stato rimandato. Del resto lo aveva scritto lei stessa in occasione delle nozze: “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è anche paziente. Paziente da vent’anni”.

Legati nonostante la separazione, e con voci che li danno nuovamente vicini, anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: una delle coppie che sono state più amate del mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria italiana. I due si sono riavvicinati e trascorrono del tempo assieme. E se son rose, come si suol dire, fioriranno: anche loro, proprio come Irina Shayk e Bradley Cooper sono una famiglia. E questo basta.