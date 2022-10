Belen: “Mio cuore”, gli auguri di compleanno (romanticissimi) a Stefano De Martino

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker e Belen alla MFW 2022: l’eleganza senza tempo del tailleur

È da poco stata una delle ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, e proprio in quest’occasione ha parlato a lungo della sua vita e della relazione con Stefano De Martino. Belen Rodriguez, che ora sembra brillare più del solito e raccoglie successi su ogni fronte, non ha più segreti e anche per il compleanno della sua dolce metà ha pubblicato su Instagram una dedica speciale.

Belen, la dedica speciale a De Martino

Stefano De Martino compie 33 anni, e per questo giorno speciale ha ricevuto gli auguri più belli da parte della sua Belen Rodriguez. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in bianco e nero che li ritrae insieme, in un momento di dolcezza e intimità, e la frase che ha deciso di dedicargli è sicuramente semplice, ma tanto è bastato per far arrivare a tutti il suo amore per lui.

“Buon compleanno al mio cuore“, così appare scritto nella descrizione dell’immagine: dopo anni passati lontani, Stefano e Belen sono tornati più forti che mai, e questo per entrambi sembra essere il momento più bello della loro vita fatto di successi e grandi consapevolezze, soprattutto dal punto di vista relazionale.

Nel frattempo, De Martino si sta godendo un po’ di tempo nella sua terra, Napoli, in cui sembra proprio aver acquistato una meravigliosa casa con accesso diretto (e privato) sul mare.

Belen e Stefano, un amore indissolubile

La conoscenza all’interno del programma di Maria De Filippi, il matrimonio e un figlio in pochissimo tempo, e poi la separazione per alcuni anni. Gli stessi anni in cui ognuno ha preso strade diverse e in cui Belen Rodriguez ha aperto un altro capitolo importante della sua vita insieme ad Antonino Spinalbese (oggi concorrente del Grande Fratello Vip) con il quale ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, prima che la loro storia vedesse la fine.

L’amore per l’ex ballerino di Amici non è mai sparito del tutto, e come tutti i grandi rapporti destinati a esistere anche il loro è tornato più vivo che mai. Belen e Stefano sono più innamorati di prima e passano il loro tempo insieme come una meravigliosa famiglia, insieme al loro figlio Santiago De Martino e la piccola Luna Marì, soprattutto in questo periodo in cui Spinalbese è rinchiuso nella Casa di Cinecittà.

Il riavvicinamento è stato pubblico, ma non troppo. Lentamente e con discrezione, nonostante fin da subito fossero giunte voci sul ritorno di fiamma, i due sono tornati più forti che mai. In occasione dell’intervista a Verissimo, Belen Rodriguez ha parlato della loro storia e del loro matrimonio mai finito realmente: “Abbiamo chiesto il divorzio una volta e non è arrivato perché ci siamo rimessi insieme subito. Poi ci siamo rilasciati e abbiamo richiesto il divorzio, ma il giudice ci ha detto di aspettare. E aveva ragione: siamo ufficialmente sposati da sempre“, ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Rientrare nella mia vita significava accettare una bambina che non era sua: per questo lui ha vinto tutto. Provo tanta stima per l’uomo che è, per me è una cosa incredibile quello che è riuscito a fare”, ha aggiunto, riferendosi proprio alla presenza della sua seconda figlia, Luna Marì.