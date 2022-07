Jennifer Lopez: le immagini subito prima delle nozze (vestita da sposa)

“Sensazioni dell’ultimo minuto prima del matrimonio…. 💒” così scrive sul suo account Instagram Chris Appleton, notissimo hairstylist delle celeb (tra le sue clienti affezionate le Kardashian e di Jennifer Lopez, appunto) postando un video che ritrae J.Lo, raggiante ed emozionata, fasciata in un abito da sposa bianco, un attimo prima delle nozze con Ben Affleck, celebrate a Las Vegas.

Jennifer e Ben, nozze nella cappella delle star a Las Vegas

La coppia ha scelto, per sposarsi, la famosa A Little White Wedding Chapel, dove si sono sposate dozzine di altre celebrità negli anni (tra gli altri: Sinead O’Conner, Britney Spears, Sarah Michelle Gellar, Bruce Willis e Demi Moore). Ma ha deciso di non pagare un extra per avere un sosia di Elvis e leggere i propri voti.

La location consente alle coppie di scegliere tra cinque cappelle interne: la Little White, L’Amour, Crystal, Promises & Green Room, il gazebo all’aperto o lo storico Tunnel of Love Drive Thru, famoso in tutto il mondo.

Fu proprio nella Little White Wedding Chapel che Bruce Willis, oggi 67 anni, sposò l’attrice Demi Moore, 59 anni, il 21 novembre 1987.

Anche Britney Spears sposò il suo fidanzatino d’infanzia Jason Allen Alexander nel 2004, nella White Capel, anche se il loro matrimonio venne annullato 55 ore dopo.

Altre importanti unioni che hanno avuto luogo nella cappella sono state quelle tra Frank Sinatra e Mia Farrow (1966), Michael Jordan e Juanita Vanoy (1989), Eva Longoria e Tyler Christopher (2002), Pamela Anderson e Rick Salomon (2007), Joe Jonas e Sophie Turner (2019) e Sinéad O’Connor e Barry Herridge (2011).

Le coppie che scelgono invece di sposarsi nel Tunnel of Love Drive Thru – costo:$ 95,00 – possono sedersi sul retro della famosa Cadillac rosa sotto un soffitto blu adornato con putti e frasi romantiche

Jennifer Lopez, sposa meravigliosa in Zuhair Murad

Uno degli abiti sbalorditivi di Jennifer ha scelto per il matrimonio è stato un modello con spalle scoperte di Zuhair Murad della collezione da sposa primavera 2023. Composto da corsetto e maniche rifinite, l’abito drappeggia elegantemente la figura prima di toccare il pavimento. Il tutto splendidamente decorato con pizzo floreale.

Fonte: Zuhair Murad

Jennifer Lopez, il racconto delle nozze nella sua nella sua newsletter “On The JLo”

Jennifer ha pubblicato una newsletter, On The JLo, sul suo sito, in cui ha raccontato i dettagli del matrimonio, aggiungendo che il personale ha gentilmente concesso loro di scattare foto nella classica auto d’epoca.

“A mezzanotte siamo arrivati ​​nella piccola cappella nuziale bianca. Sono rimasti gentilmente aperti fino a tardi per qualche minuto, e abbiamo fatto le foto nella famosa Cadillac decappottabile rosa.’

Ha anche scritto che l’auto classica è stata “evidentemente una volta usata dal re stesso” ma che Elvis (l’imitatore) era a letto e sarebbe costato di più farlo comparire.

Nella newsletter – firmata dalla signora Jennifer Lynn Affleck – J.Lo ha incluso selfie degli sposi novelli e un video della coppia che si preparava per il loro giorno speciale, tra cui uno di Ben che si vestiva nel bagno della cappella e foto di J.Lo in il suo abito da sposa

Jennifer Lopez: “Ce l’abbiamo fatta, l’amore ha aspettato 20 anni”

“Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bello. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è anche paziente. Paziente da vent’anni”, ha scritto J.Lo nel suo post.

“Esattamente quello che volevamo. Ieri sera siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per una licenza con altre quattro coppie, facendo tutte lo stesso viaggio nella capitale mondiale del matrimonio. Dietro di noi due uomini si tenevano per mano e si tenevano l’un l’altro. Di fronte a noi, una giovane coppia che ha fatto tre ore di macchina da Victorville per il secondo compleanno della figlia – tutti noi vogliamo la stessa cosa – affinché il mondo ci riconosca come partner e dichiari il nostro amore al mondo attraverso l’antico e simbolo quasi universale del matrimonio”.

“Quindi, con i migliori testimoni che tu possa mai immaginare, un vestito di un vecchio film e una giacca nell’armadio di Ben, abbiamo letto i nostri voti nella piccola cappella e ci siamo scambiati gli anelli che indosseremo per il resto della nostra vita.”.

Jennifer Lopez: “Il miglior matrimonio che potessimo immaginare”

Continua J.Lo nel suo resoconto: “Avevano anche il Bluetooth per una (breve) marcia lungo il corridoio. Ma alla fine è stato il miglior matrimonio possibile che potessimo immaginare. Quello che abbiamo sognato tanto tempo fa e quello realizzato alla fine”.

“Quando l’amore è reale, l’unica cosa che conta nel matrimonio è la promessa che facciamo di amarci, prenderci cura, capirci, essere pazienti, amarci e buoni gli uni con gli altri. L’abbiamo avuto. E molto di più. La migliore notte della nostra vita. Grazie alla White Chapel per avermi permesso di usare la sala pausa per cambiarmi mentre Ben si cambiava nel bagno degli uomini”.

Avevano ragione quando dicevano “tutto ciò di cui hai bisogno è amore“. Siamo così grati di avere tutto ciò in abbondanza, una nuova meravigliosa famiglia di cinque fantastici bambini e una vita che non abbiamo mai avuto più motivo di aspettarci”, ha concluso Jennifer.