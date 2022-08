Irina Shayk come una sirena in bikini: la vacanza alternativa con l’ex Bradley Cooper

Fonte: IPA Bikini Vip di agosto: da Ferragni a Gregoraci, chi ci ha convinto (e chi no)

Irina Shayk ha scelto una vacanza davvero alternativa, con l’ex compagno di Bradley Cooper. Se il web si è infiammato per un possibile riavvicinamento tra i due, le notizie che arrivano dai bene informati sono contrastanti. Intanto, la modella russa è apparsa bellissima negli scatti postati su Instagram, che la vedono proprio con il suo ex storico.

Irina Shayk in vacanza con Bradley Cooper: ritorno di fiamma?

La separazione tra Irina Shayk e Bradley Cooper nel 2019 aveva lasciato l’amaro in bocca davvero a tutti. Nessuno si aspettava che la nuova coppia d’oro di Hollywood si lasciasse così improvvisamente, con la modella “fuggita” con una valigia senza voltarsi indietro. Ma negli ultimi tre anni gli ex innamorati ci hanno dimostrato di essere ancora una famiglia, per il bene della loro bambina, Lea, di cinque anni.

Bradley e Irina, infatti, non si sono dichiarati guerra, anzi, sono apparsi numerose volte insieme dopo l’addio, al termine di una relazione durata ben cinque anni. In questi ultimi mesi entrambi sono stati accostati a diversi nuovi partner, per Irina si è parlato di Kanye West, e Bradley pare frequenti Huma Abedin, una politica statunitense molto impegnata, che ha fatto valere alla neo presunta coppia il titolo dei nuovi “George e Amal”.

Eppure nessuno dei due ha confermato queste relazioni, e ancora una volta li ritroviamo insieme. Irina è una sirena in bikini in riva al mare, circondata da pace e tantissimi animali, e non la vedevamo così solare da molto tempo.

Si potrebbe pensare che la ex coppia sia in vacanza con la figlioletta, una fuga tutti e tre nella natura, ma di lei non c’è traccia nelle foto, e molti indizi fanno pensare ad altro. Ritratti tra le acque cristalline e le spiagge dorate di una location misteriose, i due sembrano felici e rilassati, Irina ha condiviso il post solo con un cuore, lo stesso che ritroviamo in una delle foto, disegnato nella sabbia.

Più che un viaggio in famiglia, sembra un ritorno di fiamma, tutti questi cuori sembrano proprio indirizzarci in questa direzione, e non potremmo esserne più felici. Per ora tutto tace, ma conosciamo bene la loro riservatezza, se Bradley e Irina sono tornati insieme lo capiremo dai loro prossimi post social, è inutile attendere un comunicato ufficiale, o una intervista, visto che non ne rilasciano mai sulla loro vita privata.

La storia d’amore tra Bradley e Irina

Forse è presto per parlare di ritorno di fiamma, visto che la ex coppia è sempre rimasta in ottimi rapporti, ma la nostra mente vola a quella bellissima storia d’amore, durata cinque anni. L’attore e la modella si sono conosciuti nel 2015, e nonostante le prime paparazzate ad aprile dello stesso anno, hanno tenuto la relazione privata fino a novembre 2016, con l’annuncio di Irina di essere in dolce attesa di Lea.

Ma nel 2019, durante la promozione del film A star is born, con Lady Gaga, i gossip su una presunta relazione tra l’attore e la cantante hanno minato un rapporto apparentemente già fragile. La notizia fu poi smentita, si trattava di una trovata pubblicitaria della Germanotta per spingere il film, ma ormai Irina era andata via di casa.

Ma i due non si sono mai davvero allontanati, li abbiamo visti insieme a varie feste, e a braccetto tra le strade di New York. Insomma, noi tifiamo per loro, e questo post Instagram della modella russa ci fa ben sperare.