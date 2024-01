Kim Kardashian mostra il suo ufficio da record, tra lettini e cervelli in 3D

Fonte: IPA Kim Kardashian

Kim Kardashian ha sempre dimostrato di amare gli eccessi, e il suo ufficio non fa certo eccezione. In un recente video pubbicato su Tik Tok, infatti, la socialite ha aperto le porte del quartier generale di SKKN, il suo nuovo brand di skincare: tra maxi schermi, lettini abbronzanti ed una riproduzione in 3D del suo cervello, la più celebre delle sorelle Kardashian non riesce proprio a rinunciare al lusso. Anche (e soprattutto) quando è al lavoro.

L’ufficio da record di Kim Kardashian

È bastato un trend in voga su Tik Tok a Kim Kardashian per dimostrare come anche un ufficio possa essere trasformato in un luogo all’insegna del comfort e del lusso. Sfruttando il tormentone ‘of course’ (naturalmente), la bella ereditiera ha aperto le porte del suo quartier generale, ed elencato una serie di oggetti d’arredamento dei quali, ‘naturalmente’, non può fare a meno neanche quando lavora.

“Sono Kim Kardashian e naturalmente ho tutte le copertine delle mie riviste che coprono le pareti” spiega lei nel video in questione percorrendo i corridoi dell’ufficio di SKKN, suo brand di skincare. Ma l’elenco di vezzi irrinunciabili per l’influencer è piuttosto lung0, ed include anche particolari decisamente insoliti. Avvolta in una sontuosa vestaglia beige, Kim mostra ai follower il suo luogo di lavoro, in cui si trovano anche un manichino con le sue sembianze, dei lettini abbronzanti per rilassarsi tra un meeting e l’altro, e dei maxi schermi in cui poter ammirare le sue campagne pubblicitarie in loop.

A destare maggior curiosità, tuttavia, sono due gadget che Kim ha mostrato all’interno del suo studio. Si tratta di una fedele riproduzione del suo jet privato e di una versione in 3D del suo cervello. Una scelta piuttosto singolare, ma che potrebbe essere una celebrazione delle sue capacità intellettive, troppo spesso messe in secondo piano dai media in favore del suo ormai famoso lato B. D’altro canto, che sia un genio del marketing la Kardashian lo ha dimostrato anche in questo filmato, che ha funzionato unicamente come pretesto per il lancio delle nuove matite per le labbra firmate SKKN.

L’impero di Kim Kardashian

Le dimensioni e l’arredamento tutt’altro che minimal dell’ufficio di Kim Kardashian non hanno affatto sorpreso i suoi fan, da sempre abituati allo stile di vita dell’ereditiera. Ma se ad inizio carriera i suoi meriti sembravano legati unicamente al cognome famoso e al reality show di cui è protagonista con le sue sorelle, col passare del tempo Kim ha dimostrato di essere oltre che un’icona di stile anche un’abile imprenditrice.

Secondo il magazine Forbes, nel 2021 il suo patrimonio superava 1 milione di dollari, grazie soprattutto alle collezioni di beauty ed abbigliamento dei suoi brand. La Kardashian ha infatti fondato il marchio di intimo modellante Skims, la cui linea maschile ha recentemente fatto segnare un vero e proprio record di vendite. Altrettanto successo ha riscosso il brand beauty SKKN, che si occupa di skincare e make-up. L’ultimo progetto di Kim in ordine cronologico è invece SSKY, un fondo di private equity che investe in svariati settori, dal lusso al commercio digitale, passando per media, intrattenimento e prodotti di consumo.